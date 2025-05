¡No se lo perdonó! Yanina Latorre fue contundente con su hija Lola: «Estoy podrida, no entiendo este drama» 

Se filtró el audio que Yanina Latorre le envió a su hija Lola Latorre y se viralizó inmediatamente. La conductora y periodista de espectáculos no le perdonó a su hija que desapruebe una materia de la facultad y fue lapidaria.

Yanina, que siempre se destacó por ser una de las panelistas y conductoras más polémicas de la actualidad, en esta ocasión se volvió viral por un polémico audio que se filtró en estas últimas horas.

El dramático mensaje de audio que Yanina Latorre le envió a Lola

El audio comenzó a circular por redes sociales, en donde Yanina le puso los puntos como mamá a Lola Latorre. En el mensaje le recriminó varias cuestiones, como el desorden en su casa y el tiempo que está tardando para terminar su carrera de abogada.

“Lolita, ahorrame la foto, a ver. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida”, comenzó diciendo Latorre, quien luego continuó con un discurso muy claro.

El mismo recorte de estos audios fue compartido por el propio Jorge Rial en su cuenta de X y, sorprendentemente, se puso de su lado: “En esta banco a Yanina”. Enojada por la situación en la que llegó a retarla, Latorre no se guardó nada.

Yanina Latorre no le perdonó a Lola que le vaya mal en la universidad

“Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés?”, lanzó Yanina, bastante molesta por lo ocurrido.

Harta de toparse con situaciones que Latorre no le suman, sobre todo en la convivencia de su hogar, llegó a decirle que no vuelva a su casa. En lo que parecía ser una típica discusión de madre e hija, su audio finalizó de forma muy tensa.

Amo que Yanina Latorre le diga a su hija "TE VA A GANAR CINTHIA FERNÁNDEZ" JKSJSKAJA



EN PUBLICO LA DEFIENDE A CAPA Y ESPADA pero en privado le dice lo de cinthia JAJAJAJAJA#LAM pic.twitter.com/nH8673sVKo — bad girl (@xcjlsj) May 18, 2025

“Oíme una cosa, Lola. ¿Qué tiene que ver que no te queda otra que volver a ordenar con que no podés ir a Miami? No entiendo, mezclaste todo. Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de armar. Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, no te permito que desapruebes un parical», cerró la esposa de Diego Latorre.