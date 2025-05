Mauro Szeta hizo una íntima confesión que horrorizó a Mirtha Legrand: «Consensuada con mi esposa” 

Mauro Szeta contó el acuerdo al que llegó con su esposa Clarissa Antonini y causó la total sorpresa en Mirtha Legrand. El periodista dio sus fundamentos y sorprendió a quienes compartieron la cena con La Chiqui en La Noche de Mirtha por El Trece.

La íntima confesión de Mauro Szeta que sorprendió a Mirtha Legrand

“¿Vos no dormís en la cama con tu mujer? De entrada te lo pregunto…», indagó la conductora de El Trece sin vueltas. A lo que el periodista de policiales comentó: “Es verdad. Tomé la decisión más sana de mi vida, consensuada con mi esposa”.

Se conoció el acuerdo íntimo de Mauro Szeta con su esposa y sorprendió a todos en la mesa de Mirtha pic.twitter.com/rS8mq0uREt — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) May 18, 2025

“En realidad fue así: primero yo le dije, ‘no quiero dormir más con vos’”, continuó el invitado a la mesa. Y Mirtha Legrand reaccionó: “¡Ay, qué feo!“.

Luego, Mauro Szeta siguió con su explicación: “Tiene un motivo. Los dos roncamos. Yo me acuesto más tarde que ella porque me quedo mirando en general o causas judiciales o programas de chimento que ya pasaron. Entonces digo: ‘si me acuesto más tarde y ella entra a la cama, está roncando’”.

“La solución armoniosa fue tener camas separadas y nos encontramos cuando tenemos ganas en una cama neutral. Hay un tercer dormitorio. Casados hace 15 años, estamos muy felices”, finalizó el periodista sobre el acuerdo íntimo con su pareja.