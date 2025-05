El drama que vivió Yanina Latorre en Puerto Iguazú: “Son chorros, váyanse, ¿Qué quieren?” 

Yanina Latorre vivió un episodio insólito durante su descanso en Puerto Iguazú, cuando un “grupo comando de monos” irrumpió en su hotel. La mediática, que disfrutaba de una tarde tranquila, relató el incidente a través de sus historias de Instagram, donde comparó a los animales con “chorros” y con More Rial.

El drama que vivió Yanina Latorre con los monos en Puerto Iguazú

Según contó y se ve en los videos, los monos escalaron los balcones de las habitaciones y aprovecharon una puerta abierta para entrar a un cuarto, de donde se llevaron comida, carteras y otros objetos. “Apareció un grupo comando de monos. Encontraron un balcón con la puerta abierta y entraron al cuarto. No saben todo lo que afanaron y se escaparon”, narró, sorprendida. “Son como un grupo comando organizado, estoy impresionadísima”, agregó.

La panelista expresó su preocupación por la seguridad en el hotel: “Estoy esperando ir a mi cuarto a ver que esté todo bien. La banda de More vino. Andá a saber si no están sueltos por el hotel. Chicas, yo tengo miedo”. Más tarde, en tono irónico, remató: “El monogate sigue. Vamos a chequear que no haya monos y nos vamos a comer. Yo les dije que tenía razón en obsesionarme. Son chorros los monitos, son como More Rial”.