“No veo a mis hijos”: el fuerte descargo de Benjamín Vicuña contra La China Suárez

Mientras la actriz Eugenia “La China” Suárez continúa de paseo por Milán en un tour de cinco estrellas con Mauro Icardi, el padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña, reprochó que no ve a sus hijos “desde hace 40 días”.

“Es muy triste”: el duro testimonio de Benjamín Vicuña sobre la distancia con sus hijos

«No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir y no es el ideal, pero lo enfrento con madurez, amor hacia mis hijos e intento creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, relató el intérprete para la televisión chilena.

«Es muy triste, me cuesta asimilarlo, me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo. Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un problemita, es un problema grave», continuó.

«Como hombre maduro, grande, termino por ceder en la decisión de que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con ella porque Eugenia es una buena madre, pero también creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina», concluyó Vicuña.