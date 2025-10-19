El posteo que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez por el Día de la Madre 

Este domingo 19 de octubre, Mauro Icardi sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram al dedicarle un tierno mensaje a la China Suárez por el día de la madre.

¿Cómo fue el saludo de Mauro Icardi para la China Suárez?

El reconocido delantero del Galatasaray homenajeó a su pareja en sus historias de Instagram al compartir una imagen donde se los ve abrazados mientras la actriz sonríe y el deportista le da un beso en la mejilla.

“Feliz Día a esta gran mamá”, le escribió Mauro Icardi a la China Suárez sobre la foto. Al ver el gesto del futbolista, las redes estallaron con nuevos rumores de embarazo, ya que consideraron que el mensaje podría significar una nueva etapa familiar para los dos.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre la posibilidad de hacer las paces con Mauro Icardi?

A la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la mediática fue abordada por el notero de LAM (América) y se tomó unos minutos para hablar de varios temas relacionados a su vida privada y profesional.

Por supuesto, no podía faltar el tema Mauro Icardi. El movilero le preguntó a Wanda Nara si se imagina a futuro tener una relación de amistad con el delantero del Galatasaray tal como la tiene hoy con Maxi López.

«No sé, el tiempo tiene esas cosas y la vida te pone en diferentes situaciones, diferentes veredas y eso es lo lindo de la vida, que nunca sabés qué va a pasar», reflexionó.