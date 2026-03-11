“Nuestra hija fue víctima y yo fui extorsionado”: Ricardo Biasotti sobre Anna y Andrea del Boca

Ricardo Biasotti, el padre de Anna del Boca, que fue fruto de la relación con Andrea del Boca, sostuvo que la joven los habría denunciado por abuso sexual de forma apócrifa, sólo por “lealtad” hacia su madre y que Anna es la “víctima”, mientras reveló que él habría sido extorsionado para relegar los derechos de su paternidad ante la amenaza de la misma acusación.

El padre de Anna Chiara quedó en medio de una fuerte polémica con la participación de Andrea Del Boca en Gran Hermano; el escándalo de las denuncias volvió a salir a la luz y el hombre reveló su paternidad, que ya parece estar alejada de un vínculo habitual.

Ricardo Biasotti rompió años de silencio y habló de la denuncia de Anna Chiara: “Hubo un conflicto de lealtades”

En diálogo con Baby Etchecopar en “Basta Baby” por Radio Rivadavia, AM 630, Biasotti indicó que se mantuvo al margen porque “era preferible no hablar y no alimentar el movimiento mediático de mentiras y falsedades” y añadió: “Era mejor si me quedaba callado, para que el fuego se apague por sí solo. Lo hice más pensando en ellas que en mí”.

“La víctima fue nuestra hija y me da mucha tristeza ver el daño que viene de la persona que la tendría que amar y motivar a tener vínculos con su familia paterna. Siempre me dio mucha tristeza por Anna”, continuó.

Respecto a la acusación por supuesto abuso, sentenció: “La última denuncia me sorprendió porque yo no tenía contacto con mi hija desde hacía nueve años. Denuncié la extorsión del abogado de Andrea. En un juzgado, había una causa pendiente y la jueza quiso mediar, pero el letrado me extorsionó con una denuncia de abuso sexual”.

“Esta extorsión no se pudo probar porque era su palabra contra la mía. Pretendían que renunciara a cualquier derecho sobre mi hija. El abogado fue sobreseído porque no se pudo probar. Como no dejé de lado mis derechos, a la semana empezaron con la propaganda de la denuncia por abuso”, añadió.

En cuanto a Anna, indicó que no está “totalmente convencido de que ella lo crea” y detalló: “Hubo un conflicto de lealtades y accedió a hacer algo así por la lealtad a su madre y quiero tener mis dudas al respecto. La víctima mayor es mi hija porque la estigmatizó públicamente y carga con la mochila de haber denunciado a su papá por abuso”.

“Mi vida profesional, laboral y económica se afectó desde el momento uno. Tuve que renunciar a mi empleo, porque me llamaron los directores del banco. Pensé que a los seis meses se iba a aplacar todo. Tenía un buen background de conocimiento y nunca más pude conseguir un trabajo”, remarcó.

En línea, explicó: “Tuve que salir adelante con cosas propias, con empresas que fueron amenazadas por toda esta historia con denuncias falsas. También la parte social y familiar, donde todos se sienten afectados por la exposición que trae inconvenientes de todo tipo”.

Por tanto, consideró: “En cualquier ámbito social, mucha gente me ve como un culpable; me voy relegando porque no sé a quién tengo enfrente. Mi hija menor también está expuesta y tiene compañeritas en el colegio. La iba a buscar en el momento de la denuncia, y tuve la suerte de que muchos padres se solidarizaron”.

Asimismo, negó cualquier tipo de represalia judicial: “No voy a tomar acciones legales. Anteriormente hice una denuncia contra Andrea y su madre por la mediatización del caso. Lo hizo porque convenía y era la excusa ideal para victimizarse; así salía en todos los medios, entonces coincidía con algún estreno, lo que le daba exposición mediática”.

“El 90% de las cosas que salen de la boca de Andrea no son reales y parten de su telenovela. Estas denuncias falsas tienen un acompañamiento que está relacionado con profesionales de dudoso valor moral que, incluso, incentivan”, cerró Biasotti.