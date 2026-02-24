Amalia Granata, durísima con Andrea del Boca: «No la quiero nada a esta mujer»

La diputada Amalia Granata cuestionó con dureza la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada y volvió a poner en agenda viejas polémicas vinculadas a la actriz.

La crítica se dio luego del debut del reality, cuando Del Boca se convirtió en la primera participante en ingresar a la casa. Invitada al programa A la Barbarossa, Granata fue categórica: “No la quiero nada a esta mujer. No la quiero nada. Ha hecho mucho daño”, lanzó sin filtros.

Amalia Granata reavivó viejas polémicas tras el debut de Andrea del Boca

En ese contexto, la legisladora recordó el conflicto judicial que la actriz mantuvo con su expareja Ricardo Biasotti. “Mi amigo Ricardo Biasotti también es inocente porque salió sobreseído. Todo lo que ella y su hija dijeron durante todos estos años es mentira”, afirmó, reavivando una causa que generó fuerte repercusión pública en su momento.

Por su parte, la conductora Georgina Barbarossa sumó otro eje de controversia al mencionar el caso de Mamá Corazón, la novela grabada en 2015 para la TV Pública que nunca salió al aire. “También creo que va en desmedro de la imagen”, opinó con firmeza.

Así, el ingreso de Andrea del Boca a la nueva edición de Gran Hermano no solo marcó el inicio del ciclo, sino que también reavivó viejas disputas y debates que prometen seguir dando que hablar fuera de la casa.