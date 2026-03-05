Escándalo en Gran Hermano: aseguran que Andrea del Boca recibiría información desde afuera

Un nuevo escándalo persigue a Gran Hermano “Generación dorada” y tiene a Andrea del Boca como protagonista. Especialistas del formato aseguraron que la actriz estaría recibiendo información del afuera para aprender a sobrellevar su estadía dentro de la casa.

¿Guionada en Gran Hermano? Las acusaciones que ponen a Andrea del Boca en el centro del escándalo

Las sospechas de que la actriz estaría siendo guionada por alguien de la producción comenzaron porque la audiencia notó cómo ella le “hablaba” a las almohadas sobre sus estrategias y miradas sobre la casa.

“Andrea habla con una almohada y le cuenta estrategias que nos hace dar cuenta que recibe información”, opinó Mariana Fabbiani en DDM (América TV).

Sin embargo, el periodista Guido Záffora fue más allá y señaló la existencia de un “guionista“ encargado de ayudar a la actriz dentro del reality: “Hay un topo que se llama guionista que está aconsejando, que lleva información, una persona que le dice ‘guarda Andrea que estás perdiendo poder’, ‘guarda que te están sacando la cocina’”.

Y agregó: “Andrea tiene una persona que le está delineando cómo es el discurso; los demás se dan cuenta”.

Según explicaron, la posición de Del Boca dentro de la casa no es del todo buena, considerando que se ganó el odio de algunos de los participantes de la casa. Los principales conflictos se dan con respecto a la comida y el mando de la cocina, como también el orden y la limpieza de las áreas compartidas.