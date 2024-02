Ofelia Fernández explotó por la designación de un tuitero libertario en el Gobierno: «Siguen inventando cargos»

Luego de que el Gobierno de Javier Milei designara como nuevo director general de Comunicación Digital de la Presidencia al tuitero Juan Pablo Carreira -conocido con Juan Doe-, la exlegisladora Ofelia Fernández lanzó un irónico mensaje. “Pórtense bien”, escribió acerca de la designación de cargos para los libertarios más activos en redes sociales.

A través de la red social X, Fernández aseguró que se “siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios” y deslizó una advertencia. “El problema no era la gente que cobraba del Estado sino que no eran ellos mismos. Pórtense bien, que ahora soy una ciudadana común experta en romper las pelotas gracias a lo que ustedes me enseñaron”, escribió.

Además, compartió capturas de tuits que datan del 2022, en el que Juan Doe había rechazado la idea de trabajar en el sector público. “Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado”, había escrito entonces.

Siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios. El problema no era la gente que cobraba del estado sino que no eran ellos mismos. Pórtense bien, que ahora soy una ciudadana común experta en romper las pelotas gracias a lo que ustedes me enseñaron. pic.twitter.com/IVlLliNshq — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) February 21, 2024

En otro tuit, todavía visible su cuenta, publicó: “Qué depresión me dan estas fotos de ñoquis kirchneristas en estas mini-oficinas blancas cuadradas que construyen para justificar las subsecretarías que se inventan”.

La exlegisladora también subió una captura de un video de ella cuando concluyó su mandato diciendo: “Ahora yo les pago el sueldo”.

Juan Doe, el reemplazo de Iñaki Gutiérrez en las redes sociales de Presidencia

No es la primera vez que el Gobierno de Javier Milei delega cargos en personajes de las redes sociales en cargos relacionados con la comunicación. Los primeros en desembarcar fueron Iñaki Gutiérrez y su novia Eugenia Rolón quienes manejaban el TikTok del presidente.

Esta última vez fue el turno de Carreira, que se desempeñará como director de Comunicación Digital, consolidando así la victoria de este sector de los libertarios por el control de las redes oficiales.

“Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia”, escribió Carreira en su cuenta de la red social X. Su llegada al cargo se da tras el desplazamiento, a comienzos de este año, de Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia.



Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años… — Juan Doe (@jdoedoe101101) February 20, 2024

En su cuenta, tras detallar su desembarco en el Gobierno, Carreira agregó: “Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha”. Tras lo que completó: “Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento”.

Con información de La Nación