OVNi sobre la casa de Susana Giménez: qué dijeron las pericias de la foto

Después que días atrás se conocieran fotos donde se veía un extraño objeto volando por encima de la casa de Susana Giménez, que vecinos apuntaron que se trataría de un OVNI, se conoció que dijeron las pericias técnicas con respecto a la imagen tomada en Punta del Este.

La foto se registró el viernes 21 de octubre, a las 18:07, sobre La Mary. Y fue enviada para un peritaje técnico en Estados Unidos, según revelaron en el programa “A la Tarde”,

“La imagen fue sometida a un primer análisis, haciendo imposible determinar la morfología del objeto seleccionado. La prueba de contraste no arroja ningún resultado que permita establecer el tamaño, distancia, velocidad o cambios de temperatura, ya que el original peritado, es muy baja calidad, lo que imposibilita verificar el documento«, dijeron desde el informe, indicaron en el sitio Primicias Ya.

Marcaron que otro estudio realizado en Uruguay señaló que la foto o captura digital es “de muy mala calidad, ya que se hizo con un celular” , por lo que no se puede “establecer qué clase de objeto es el que aparece en la foto, solo una apreciación visual de un elemento alargado, que no es un insecto cruzando la lente, ni tampoco alguna hoja o rama del árbol que se ve un poco más nítido”.

Además las pericias en Uruguay dijeron que “por algunos detalles que surgen en el laboratorio, descartamos que se trate de un avión, ya que no tiene alas, o globo aerostático o de observación de meteorología”.

Y agregó: “Conociendo el lugar desde donde se sacó la foto, no podría ser un objeto lanzado como disco, ni tampoco un Dron, ya que hay algún detalle de distinta tonalidad, pero sin poder precisar distancia. Comparando el plano que conforman la fachada y el cable de tensión, me atrevo a decir, que el objeto está volando a cierta distancia de este plano«.

En el sitio expusieron que un tercer fotógrafo sostuvo que “en 25 años de profesión he visto fotos con elementos raros, objetos o simplemente extrañas apariciones que quedan registradas en la foto. La inmensa mayoría cree tener la foto de un OVNI pero cuando se le hace un examen más profundo, generalmente se descarta«.

También mencionó que “al no haber profundidad, no puedo medir a que distancia está cada elemento, salvo que desde la lente, a la fachada de La Mary, hay unos 15 metros, porque conozco perfectamente el lugar, no por lo que surge de la foto. Lo que aparece con figura alargada, que llama la atención de la foto, es algo que está ahí, y seguramente en un plano inferior, es decir detrás del cable de tensión. No podría decir si la foto es veraz o falsa, solo que hay un elemento extraño que no condice con el marco natural que tiene a su alrededor».

La imagen del supuesto OVNI sobre la casa de Susana Giménez