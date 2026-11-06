Pampita habló por primera vez de su separación de Martín Pepa y sorprendió con una fuerte frase

Pampita rompió el silencio en medio de los rumores de una nueva separación de Martín Pepa y sorprendió con una postura contundente frente a las cámaras. La modelo y conductora decidió hablar sobre su presente sentimental, aunque evitó confirmar o desmentir el final de la relación. Además, dejó un mensaje dirigido a quienes opinan públicamente sobre su vida privada.

Según informó La Nación, las declaraciones se produjeron durante una entrevista con LAM, por América TV, después de que Yanina Latorre asegurara que la pareja llevaba aproximadamente dos semanas separada. Lejos de dar explicaciones sobre los motivos de la supuesta ruptura, Pampita remarcó que atraviesa un buen momento personal y que prefiere resolver sus asuntos sentimentales lejos de los medios.

Qué dijo Pampita sobre su separación de Martín Pepa

La conductora fue abordada por los cronistas durante un evento y respondió las preguntas sobre su situación sentimental con una actitud tranquila, pero firme.

Cuando le consultaron cómo estaba su corazón, aseguró que se encontraba bien. Sin embargo, evitó responder directamente si continuaba en pareja con Martín Pepa.

Pampita explicó que no quiere que su vida privada se convierta permanentemente en tema de debate televisivo y destacó la importancia de proteger a las personas que forman parte de su entorno.

La modelo señaló que, aunque está acostumbrada a la exposición pública, no todas sus parejas tienen la misma relación con los medios.

También dejó en claro que se siente en su derecho de establecer límites y decidir qué aspectos de su intimidad desea compartir.

La fuerte advertencia de Pampita: “Esto ensucia todo”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Pampita reflexionó sobre las consecuencias que pueden tener los rumores y las especulaciones en una relación sentimental.

“A veces esto ensucia todo y hace que las cosas terminen mal”, expresó la conductora, en referencia a la exposición mediática.

Además, pidió que respetaran su decisión de no hablar sobre el tema y explicó que, si en algún momento considera necesario comunicar una separación, lo hará públicamente.

Sus declaraciones llamaron la atención porque en ningún momento negó de manera categórica las versiones sobre el final de su romance con Martín Pepa.

Sin embargo, tampoco confirmó que la relación hubiera terminado definitivamente.

Por qué aseguran que Pampita y Martín Pepa se separaron nuevamente

La información sobre la supuesta ruptura fue difundida por Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, donde aseguró que la pareja llevaba alrededor de 15 días distanciada.

Según la periodista, Martín Pepa habría tomado la decisión de terminar el vínculo por dificultades relacionadas con la distancia y las exigencias de sus respectivas agendas laborales.

Latorre también sostuvo que Pampita estaría triste por la situación y que todavía existirían sentimientos entre ambos.

La relación ya había atravesado una crisis anterior por las dificultades de sostener un noviazgo a distancia, debido a los compromisos profesionales del polista en el exterior.

No obstante, estas versiones no fueron confirmadas por los protagonistas.

Pampita respondió a quienes la califican de intensa y tóxica en sus relaciones

Durante la entrevista, la modelo también fue consultada por los comentarios que circularon sobre su personalidad y su manera de vivir las relaciones amorosas.

Las preguntas surgieron después de que se difundieran versiones que la describían como una mujer demasiado intensa con sus parejas.

Pampita rechazó que personas ajenas a sus relaciones puedan definir cómo se comporta en la intimidad y sostuvo que quienes realmente pueden hablar sobre ella son las personas que compartieron una relación sentimental con ella.

La conductora también destacó que sus hijos están acostumbrados a la exposición mediática de sus padres y saben diferenciar las versiones que circulan públicamente de lo que sucede dentro de su familia.

Por ahora, Pampita eligió mantener en reserva su situación con Martín Pepa y dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante.

Mientras continúan las especulaciones sobre una nueva ruptura, la modelo insiste en que necesita preservar su intimidad y resolver sus cuestiones personales lejos de las cámaras.