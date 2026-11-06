Pampita y su plan para ver al papa León XIV: qué llevará para acampar y cuál es su mayor preocupación

La llegada del papa León XIV a la Argentina genera una enorme expectativa entre los fieles, y Carolina “Pampita” Ardohain no quiere perderse la oportunidad de participar de un acontecimiento histórico. La modelo y conductora sorprendió al revelar que acampará durante 12 horas en Palermo para conseguir un buen lugar desde donde presenciar la misa que el Sumo Pontífice celebrará el próximo lunes 9 de noviembre.

Según informó Noticias Argentinas, Pampita confirmó sus planes durante una entrevista con LAM, por América TV, donde contó que ya tiene preparada su bolsa de dormir y todo lo necesario para pasar la noche al aire libre. La conductora asistirá acompañada por dos amigas con quienes comparte su fe católica.

Pampita acampará para ver al papa León XIV: cómo se prepara para la misa

Lejos de buscar un acceso especial por su condición de figura pública, Pampita decidió sumarse a los miles de fieles que esperarán durante horas para participar de la celebración religiosa.

La modelo explicó que llegará con aproximadamente 12 horas de anticipación al Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se realizará la misa del lunes a las 11:30.

Para afrontar la espera, ya organizó un pequeño equipo con bolsa de dormir, comida, bebidas y otros elementos indispensables. Incluso contó que preparó una bolsa de dormir que habitualmente utilizan sus hijos.

Sin embargo, reconoció que hay un detalle que todavía le preocupa: cómo resolver la necesidad de ir al baño durante tantas horas, especialmente porque una vez que ingrese al sector delimitado no podrá salir y regresar libremente.

A pesar de esa dificultad, la conductora se mostró entusiasmada y decidida a vivir la experiencia.

La profunda fe de Pampita y su emoción por encontrarse con el Papa

La decisión de Pampita no resulta completamente inesperada para quienes conocen su vínculo con la religión.

La modelo ha expresado públicamente su devoción por la Virgen de Luján y participó en distintas oportunidades de la tradicional peregrinación hacia la basílica bonaerense.

En octubre de este año volvió a realizar la caminata junto a amigas, una experiencia que compartió a través de sus redes sociales.

Para Pampita, la posibilidad de participar de una misa encabezada por el papa León XIV representa un momento de profunda emoción y espiritualidad.

La conductora destacó especialmente la experiencia de rezar junto a una multitud de fieles, en un encuentro que considera único y que espera compartir con sus amigas.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Buenos Aires

El encuentro religioso se realizará el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 11:30, en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

La celebración formará parte de la primera visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Durante su estadía, el Pontífice también tiene programadas actividades en Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades nacionales y representantes de distintos sectores de la sociedad.

La misa de Palermo será gratuita y abierta al público, con accesos organizados y sectores delimitados para garantizar la seguridad de los asistentes.

En ese contexto, Pampita se prepara para vivir una noche diferente, lejos de los estudios de televisión y las pasarelas, pero cerca de una de sus convicciones personales más profundas: la fe.