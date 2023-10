Pampita habló de los rumores de separación con Roberto García Moritán: «Venía invicta»

Pampita se refirió a los rumores de crisis con Roberto García Moritán. Lo hizo al dar una entrevista a Socios del Espectáculo.

Todo había comenzado cuando al visitar PH, Podemos Hablar, la modelo había hablado de una mudanza. Con el correr de las horas crecieron las especulaciones en torno a una separación del empresario.

«Me causa gracia que me pregunten cómo estoy. Para nosotros siempre estuvo todo bien», declaró Pampita al programa de El Trece.

«Es la primera vez que nos inventan una crisis. Sé que así es el medio, cada tanto sucede», agregó la modelo, desmintiendo una posible separación.

«Venía invicta. En estos cuatro años no me inventaron nada. Estaba re tranqui. Igual no pasa nada. Uno por las redes desarticula todo muy rápido«, opinó Pampita.

Pampita habló de la renuncia de Zaira Nara al Bailando

En otro tramo de la entrevista, Pampita también habló de la renuncia de Zaira Nara al streming del Bailando 2023. Todo ocurrió luego de un desafortunado comentario de Coti Romero, exGran Hermano.

«Hay que ser respetuoso de lo que siente el otro. Coti pidió disculpas. Sus disculpas son sinceras y hubiera estado bueno que Zaira esté presente», consideró Pampita.

«Zaira se lucía, era valorada. Me lamenté que perdiera su trabajo pero cada uno elige dónde estar», agregó la jurado del certamen.