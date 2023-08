Pampita, preocupada por una propuesta de Javier Milei: «No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia»

Pampita se mostró preocupada por una de las polémicas propuestas de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza más votado en las elecciones PASO 2023.

La modelo, pareja del diputado porteño de Juntos por el Cambio Roberto García Moritán, estuvo en LAM y allí mantuvo una charla con el periodista Jorge Lanata.

De esta manera Pampita se sumó a los distintos famosos que rechazaron el triunfo de Milei en las elecciones primarias del domingo pasado.

«Qué peligroso. Qué triste«, había opinado Lali Espósito en Twitter sobre los resultados de las PASO, siendo ella una de las más criticadas por su postura contra Milei.

La preocupación de Pampita por el triunfo de Javier Milei

«De política no sé nada, prefiero mantenerme al margen. Pero hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente y una de las que más me preocupa, que lo hablaba en casa, es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad», señaló Pampita.

«¿Cómo sería en el país? Los ejemplos que tengo de otros países.. No hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y hay tiroteos en las escuelas, colegios, teatros… No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei», planteó Pampita.