Para cenar sin harinas ni frituras: tres recetas simples que llevan poco tiempo 

Cenar liviano y saludable es más fácil de lo que parece si elegís bien los ingredientes y el método de cocción. Con propuestas rápidas y sin complicaciones, podés comer rico y cuidar tu digestión al mismo tiempo.

Qué cenar sin harinas ni frituras: tres recetas simples y rápidas

La base es optar por proteínas magras, vegetales frescos y grasas saludables. Estas tres recetas están pensadas para que las resuelvas en menos de 30 minutos:

Ensalada tibia de pollo y vegetales al vapor: cortá una pechuga en tiras finas, cocinala a la plancha con apenas aceite de oliva y salpimentá. Al mismo tiempo, cocé al vapor brócoli, zanahoria y chauchas. Mezclá todo en un bol y agregá un aliño de aceite de oliva, jugo de limón y semillas de sésamo.

Omelette de claras con espinaca y champiñones: batí 5 claras con un chorrito de leche descremada y sal. Salteá espinaca fresca y champiñones en una sartén antiadherente. Sumá las claras, cociná a fuego medio y plegá para que quede esponjoso. Podés terminar con queso fresco rallado por encima.

Zapallitos rellenos con queso fresco y tomate: cortá los zapallitos al medio, retirales un poco de pulpa y mezclala con tomate picado, orégano, sal y queso fresco en cubos. Rellená y llevá al horno a 180°C por 20 minutos hasta que estén tiernos y gratinados.

Además de ser livianas, estas cenas son adaptables: podés sumar condimentos como pimentón, curry o hierbas frescas, y cambiar la proteína por pescado o huevo entero. Terminar el día con una comida ligera mejora el descanso, evita la sensación de pesadez y te ayuda a mantener un plan de alimentación equilibrado. Un cierre perfecto para recargar energía sin excesos.