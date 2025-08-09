Abrís un cajón y encontrás cables, papeles que no necesitás y tampoco sabés muy bien para qué los guardaste, objetos que hace años no usás pero que están ahí, restando espacio y generando suciedad. Al fin y al cabo, aunque estén guardadas, estas cosas contribuyen al desorden en casa y pueden generar una sensación constante de agobio y restarnos energía.

En los últimos años, cada vez más personas han encontrado en el decluttering una solución efectiva para recuperar el control de los espacios en el hogar. Este método propone algo simple pero poderoso: quedarte solo con aquello que realmente usás, amás o realmente aporta algo en tu vida.

Adiós al caos: ¿Qué es el decluttering? Significado y orígenes

La palabra decluttering proviene del inglés y combina el prefijo “de” (eliminar) con “clutter” (desorden). Literalmente significa “deshacerse del desorden”, pero su alcance va mucho más allá de simplemente ordenar la casa.

Este método es un proceso que busca liberarte de los objetos que ya no necesitás. Implementarlo puede contribuir al orden y armonía de la casa y también, a la paz mental. Sólo es necesario tomarse un tiempo y sincerarse sobre esos objetos que sabés que ya no aportan nada a tu vida diaria.

Este enfoque se popularizó gracias a figuras como Marie Kondo, autora de «La magia del orden», quien propone conservar solo aquello que “despierte alegría”, y a los creadores del podcast «The Minimalists» (Los Minimalistas), Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemus, que promueven un estilo de vida más liviano y enfocado en lo esencial.

Es importante remarcar que el decluttering no busca que vivas en una casa vacía, sino en un espacio que refleje tus prioridades y te resulte funcional.

Adiós al caos: descubrí el decluttering, la técnica para vivir más liviano

Para aplicar el decluttering no es necesario empezar con espacios grandes, ni volverse loco despejando cajones hasta que queden vacíos. Recordá que mientras más espacios acapares, más tiempo te va llevar ordenar todo.

Cómo empezar con el decluttering

Elegí una zona pequeña: puede ser un cajón, una estantería o una parte del placard. Clasificá en cuatro categorías: conservar, donar, tirar y reubicar. Aplicá una regla clara: si no lo usaste en el último año y no tiene valor sentimental, probablemente no lo necesites. Evitá maratones de orden: es mejor trabajar en sesiones cortas y constantes que agotarte en un solo día. Avanzá por áreas: cuando termines una, pasá a la siguiente; así verás resultados rápidos y motivadores.

Cómo mantener el hábito en el tiempo

Regla “uno entra, uno sale” : cada vez que sumes un objeto nuevo, deshacete de otro similar.

: cada vez que sumes un objeto nuevo, deshacete de otro similar. Revisiones mensuales : dedicá unos minutos al mes para evaluar si hay cosas que ya no cumplen una función.

: dedicá unos minutos al mes para evaluar si hay cosas que ya no cumplen una función. Compras conscientes : preguntate antes de comprar si realmente lo necesitás o si es un impulso.

: preguntate antes de comprar si realmente lo necesitás o si es un impulso. Espacios definidos: asigná un lugar para cada cosa; si no tiene un lugar, probablemente no la necesites.

El decluttering busca contribuir a tu bienestar emocional y la comodidad en tu casa. Soltar objetos no significa perder experiencias o recuerdos.