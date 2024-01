Paula Chaves habló de la posibilidad de reemplazar a Jesica Cirio en La Peña y trabajar con Zaira Nara

Paula Chaves habló con Intrusos, el programa de América TV, y se refirió a la posibilidad de conducir La Peña de Morfi en lugar de Jesica Cirio. Incluso contó si le gustaría trabajar con su examiga Zaira Nara.

«Tengo muy buena relación con Telefe pero no me escribieron», contó la modelo desde Carlos Paz. «Está en carpeta tu nombre para La Peña, no el de Zaira», le comentó Pampito, panelista del ciclo televisivo.

«Nunca me hago la misteriosa con esto, no especulo. Trabajé muchos años en Telefe, me llevo bárbaro… pero el llamado no lo tuve. Mi representante tampoco», agregó Paula, junto a su marido Pedro Alfonso. En las últimas horas se especuló con la salida de Jesica Cirio del programa de Telefe, por eso la principal apuntada para acompañar a Diego Leuco es Paula.

Tiempo después se refirió a la posibilidad de trabajar con Zaira. «Trabajaría con ella, no tengo ningún problema. Hemos trabajo mucho tiempo juntas. No hay cortocircuito. A mí me encanta laburar y hacer televisión. Siempre está el proyecto de hacer Bake Off nuevamente».

Por último aclaró que con la hermana de Wanda «está todo bien» pero «no hay más un vínculo diario».

El inesperado gesto de Martín Insaurralde a Jesica Cirio

Jesica Cirio escribió una profunda reflexión en sus redes sociales para despedir el 2023. “Quiero recibir este 2024 con mucho amor y energía positiva”, inició su mensaje en Instagram, que fue acompañado por una foto junto a su hija Chloe.

A pesar de los conflictos que pasó en el año, lo más llamativo fue que el posteo de Cirio recibió el «Me Gusta» de Martín Insaurralde, su expareja que protagonizó el escandaloso viaje con la modelo Sofía Clerici a Europa.