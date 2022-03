Paula Pareto emocionó al hablar de su familia en MasterChef: «Somos el equipo perfecto»

Paula «La Peque» Pareto es una de las concursantes favoritas del publico en Masterchef Celebrity, y esta noche, emocionó a todos contando por qué su familia es un pilar en su vida.

La confesión la hizo después de llevarse los elogios del jurado por un flan de queso hecho con una receta de Dolli Irigoyen. Fue en ese momento que Santiago del Moro le preguntó a la deportista a quién le cocinaba.

«A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Yo les digo lo que necesito, y cuando llego a eso de las siete u ocho, está todo preparado. Y como tengo que hacerlo en una hora, cocino», reveló la Peque, sobre sus momentos de práctica para Masterchef Argentina.

«¿Escucharon, no? Ella viene al programa, labura todo el día como médica, y el ratito que le queda en su casa, los padres le compran la comida y los ingredientes para cocinar», resaltó el conductor y luego le dio un abrazo a la medallista olímpica.

«Es como un equipo. Si ellos no me compran las cosas, yo no puedo cocinar», expresó Pareto.

«Somos el equipo perfecto», subrayó.