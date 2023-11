Paulo Dybala habría engañado a Oriana Sabatini: el día que la joven hablo de las infidelidades

Paulo Dybala es tendencia en redes sociales. El jugador de la Selección Argentina quedó envuelto en una polémica, luego de que se filtrara que le habría sido infiel a Oriana Sabatini, la joven con la que se comprometió recientemente.

En ese contexto, los usuarios de distintas redes sociales recordaron el día que Oriana habló sobre las infidelidades en las parejas.

«Si vos tenés información o pruebas de que el novio de una famosa la está cag… me parece re bien que me lo quieran venir a decir si saben que mi novio me está caga… Mandame una foto. Mandame algo concreto», inició su descargo Oriana, tiempo atrás, sin saber que sería protagonista del escándalo.

«Si me lo decís y no tenés pruebas, no tenés manera de que yo lo compruebe, estás siendo una persona de mie… Solamente querés lastimar», agregó la joven en aquella oportunidad.

«Si me lo venís a decir y tenés fotos, tenés pruebas ¡Bienvenido sea!, decímelo y yo no tengo problema», cerró la actriz en la entrevista viralizada en las últimas horas.

El silencio de Paulo Dybala y Oriana Sabatini en redes

Por el momento, ni Paulo Dybala ni Oriana Sabatini se expresaron en redes sociales sobre el tema y se desconocen las consecuencias del escándalo.

Paulo solo se limitó a compartir en redes sociales la despedida que realizó Ángel Di María de la Selección Argentina. «Quedate un poquito más», le pidió La Joya a Fideo, otro de los apuntados en el escándalo.