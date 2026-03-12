Paulo Dybala sorprendió con una tierna foto junto a su hija Gia en su casa de Roma

Paulo Dybala compartió en sus redes sociales una imagen muy especial junto a Gia, la primera hija que tuvo con Oriana Sabatini, y rápidamente conmovió a sus seguidores con la tierna postal familiar.

La pequeña nació en Roma, en el Hospital Gemelli, con un peso de tres kilos. A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos.

Paulo Dybala y una imagen que conmovió: así se mostró con su hija Gia

La fotografía fue tomada en la cocina de su casa en Roma, donde el jugador aparece sosteniendo a la recién nacida en un momento cotidiano y familiar.

Junto a la imagen, Dybala escribió un breve mensaje que reflejó la emoción por esta nueva etapa de su vida: “Amor de papá”, acompañado por dos corazones entrelazados.

La publicación generó rápidamente una gran cantidad de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.