Paulo Dybala se acerca a Boca: la Roma no le renovaría el contrato

Paulo Dybala llegó a la Roma a mediados de 2022, tras quedar libre de Juventus, y fue recibido por una multitud en el Palazzo della Civiltà Italiana durante su presentación. En lo futbolístico estuvo a la altura de las altas expectativas, aunque las lesiones marcaron gran parte de su ciclo en el club italiano.

A fines de febrero de este año sufrió una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda que derivó en una operación y demandará aproximadamente 45 días de recuperación. La Joya se perderá varios partidos claves en la recta final de la Serie A y, como mínimo, los octavos de final de la Europa League frente a Bologna.

Antes de esta lesión, en Roma se hablaba de una posible renovación de contrato para el futbolista de 32 años, cuyo vínculo finaliza en junio. Sin embargo, esa extensión implicaba una importante rebaja salarial, ya que actualmente percibe cerca de ocho millones de euros por temporada, incluyendo primas.

Con el nuevo panorama, la situación cambió. Según el reconocido medio de Italia La Gazzetta dello Sport, «el tema no se ha vuelto a tocar en las últimas semanas«, lo que alimenta la idea de un posible final de ciclo para el argentino, que en esta temporada ya se perdió 14 partidos por distintos problemas físicos.

En paralelo, el plano personal también podría influir en su futuro. El 2 de marzo nació su hija Gia y, junto a Oriana Sabatini, evalúan la posibilidad de criarla en Argentina. «Oriana se quiere ir de Roma. Porque con Lea (Paredes) y Cami (Galante) ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha, se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos», confesó Catherine Fulop -la madre de Oriana- a fines del año pasado.

En ese contexto, desde Europa sostienen que una eventual llegada de Dybala a Boca a mitad de año empieza a tomar forma y aparece como una alternativa «casi natural», como indican desde el portal italiano.