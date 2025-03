Quién es el pai umbanda que bautizó a Morena Rial: «Es muy personal» 

More Rial y un bautismo particular.

Morena Rial nuevamente llamó la atención y en esta ocasión se debe a la religión que eligió para bautizarse. La hija de Jorge Rial, se bautizó en la religión umbanda, días atrás, en Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. La ceremonia, que incluyó el sacrificio de un chivo, se llevó a cabo bajo la guía del pai Ariel González.

¿Cuál es la religión que escogió Morena Rial para bautizarse?

Luego de que Ángel de Brito diera a conocer la noticia en LAM (América TV), el cronista del ciclo fue hasta el lugar donde estuvo Morena y logró obtener la palabra del hombre que la bautizó en la religión de origen brasileño, quien afirmó: «Morena se acercó a nosotros por un conocido».

Y continuó: «Para bautizarse hay que ser consciente de lo que uno está haciendo. No todas las casas son iguales ni hay las mismas conductas. En mi caso, lo que hago para muchos está bien y para otros mal. Nosotros creemos en Dios». «Lo de Morena venía de antes», añadió.

🤔 Morena Rial SE BAUTIZÓ EN LA RELIGIÓN UMBANDA



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/60cCWIW6eY — América TV (@AmericaTV) March 5, 2025

Respecto al ritual de bautismo, explicó: «Es la iniciación, una evolución espiritual personal. Es muy personal. Es más, esto lo hablamos con ella (Morena) semanas atrás, y era algo muy de ella». «Cada uno puede hacer su vida, pero si estás en una religión tenés que ver qué es lo que hacés. Todos somos grandes y conscientes de lo que hacemos. Supuestamente tenés que entrar en una relación para cambiar tu vida, sea cualquiera la religión».

Consultado sobre el sacrificio de animales para el inicio en la religión, el pai dijo: «La religión está muy mal vista. No siempre se sacrifican animales. Lo que pasa es que la religión tiene muchos tabúes, por eso no se puede hablar mucho. En todos los templos se sacrifican animales, pero hace un tiempo que hay cosas que no se nos permite hacer».

¿Cómo fue el bautismo de Morena Rial en la religión umbanda?

Ángel de Brito en LAM (América) reveló: «Morena Rial se bautizó en el rito umbanda. Tenemos las imágenes, nos invitó al bautismo y fuimos. Tenemos los videos…». «El sacrificio de un chivo parece ser parte del rito”, agregó. “Morena Rial estaba en el lugar. En un ambiente curioso, algunos chupando”, describió.

A raíz de las críticas que recibió por hacerse pública esta noticia, mediante su cuenta de Instagram, la hija de Jorge Rial se dirigió específicamente a los comunicadores: «Nuestra Constitución Nacional protege la libertad de credo. No entiendo a los periodistas que me juzgan por mis creencias religiosas. Lo único que voy a decir es que, en caso de continuar con este accionar discriminatorio, voy a iniciar acciones legales».

Además, aseguró que ya tomó contacto con su abogado y amigo: «Alejandro Cipolla ya está al tanto de que no voy a tolerar que se burlen de mis creencias, ni que se vulnere la intimidad religiosa que solicito en este acto, y que la ley protege».