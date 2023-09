Beto Casella reveló qué le dijo «Pollo» Cerviño tras la denuncia por abuso sexual: «Él lo sabe»

Luego de ser denunciado por su expareja, Cinthia García, por abusar sexualmente de su hijo cuanto este tenía 5 años, el conocido locutor Alejandro «Pollo» Cerviño decidió alejarse del programa de radio que conducía y dar su versión de los hechos con el periodista Beto Casella, compañero de emisora.

Consultado por el tema, el presentador de «Bendita TV» reveló que aunque no mantenían una relación cercana, ambos coincidían en el trabajo y que luego de que se hiciera pública la grave acusación, conversaron de manera privada.

Allí, confirmó el periodista de Canal 9, Cerviño negó la denuncia en su contra y dijo «que es todo mentira«. «Son un montón de tipos a los que nos hicieron lo mismo», aseguró el conductor radial, en su defensa.

“Yo le dije: ‘¿No te parece salir a decirlo a esto?’. Bueno, no sé, por ahora no… Se ve que los abogados le dicen que por ahora no declare porque te podés perjudicar o lo que sea. Mi posición es que hay que hablar. Si uno es inocente tiene que hablar», agregó, por su parte, Casella.

Explicó además que se enteró de la denuncia contra el «Pollo» la semana pasada, cuando la expareja de este realizó un posteo difundiendo lo ocurrido. «Me lo enviaron por WhatsApp y me quedé congelado, no sabía de la existencia del reclamo«, sostuvo.

Beto Casella sobre «Pollo» Cerviño: «Tiene que hablar»

Respecto a la actitud del locutor luego de la difusión de la denuncia, indicó que si es inocente «tiene que hablar» y añadió, a modo de comparación: «Si a mi me acusan de algo parecido me paro en la punta del obelisco soy inocente, ¿no?».

Por otra parte, Casella aseguró que «una persona con semejante denuncia no puede trabajar hoy» y consideró que Cerviño «está cancelado, él lo sabe«.

«Lo puede dar vuelta quizá la justicia si es inocente o él, un poco, dando su verdad, convenciendo a la mayor cantidad de gente que pueda de que es la verdad de él. Insisto, si fuera yo y me acusan injustamente como él dice, salgo a hablar. Pero no, no puede venir a trabajar como si nada pasara”, finalizó.

