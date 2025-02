Por primera vez habló Morena Rial, luego de la excarcelación: qué dijo

Tras la excarcelación, Morena Rial habló por primera vez con un medio. Lo hizo con DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani en América. En la nota, la influencer resaltó que se encuentra bien.

Qué dijo Morena Rial, tras la excarcelación

“Fui a hacer unas compras, no estoy paseando, porque viste que después hablan. Me fui hasta el supermercado a hacer unas compras. Estoy bien, estoy con mi hijo. No puedo dar muchas declaraciones”, dijo More Rial en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“Lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se pueda solucionar un poco las cosas. Es todo muy reciente. Alan Cañete no tiene nada que ver, y yo lo dije en todo momento”, agregó la hija de Jorge Rial.

“Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. Y bueno, no se lo deseo a nadie. Y le pedí muchas disculpas a él porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero bueno, nada. En sí, está todo bien con él, porque él me perdonó y es lo que importa”, añadió More, que la semana pasada consiguió la excarcelación en una causa que investiga su participación en un presunto “robo con escruche”.

More Rial y su relación con su hermana Rocío

Por último, Morena Rial se refirió a su vínculo con su hermana Rocío y Matías Ogas, el padre de su bebé Amadeo: “Con mi hermana, todo bien. Y con Matías también está todo bien, es el papá de mi hijo y lo ve por videollamada. Esta es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó”.

En las últimas horas, Alan Fernández, uno de los acusados por el robo a una casa en la localidad bonaerense de Villa Adelina en el que está imputada la influencer, se presentó en una dependencia policial de Tucumán y se entregó a las autoridades.