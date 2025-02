Morena Rial cambió de abogado, tras una fuerte charla con Jorge Rial: «vínculos familiares»

Morena Rial, imputada por su supuesta participación en un robo en modo «escruche» en las últimas semanas, definió cambiar su representación legal: Fernando Burlando será su abogado, y la joven dejará de trabajar con Alejandro Cipolla. La medida de la influencer se desata luego de que su papá, Jorge Rial, la visitara en la cárcel, donde ambos tuvieron una fuerte conversación. Los detalles.

Morena Rial cambió de abogado: Alejandro Cipolla habló del cuidado de los vínculos familiares

En declaraciones al «Ejército de la Mañana«, en Bondi, Alejandro Cipolla ratificó los rumores e indicó que Fernando Burlando representará a Morena Rial, tras ser imputada por la Justicia en los últimos días por el robo a una vivienda. «Entiendo que es lo mejor para que ella pueda seguir teniendo un vínculo familiar» informó el abogado en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Al respecto, Cipolla señaló que la medida tiene que ver con un pedido de Jorge Rial. «Entiendo que fue un pedido de Jorge. No sé si no le gusta cómo la represento, yo hice toda la presentación y ahora queda a la resulta» explicó el letrado.

En cuanto a su relación con Jorge Rial, Cipolla sostuvo que es «una cuestión de público conocimiento que no tenemos buena relación. Cuando hablé con Morena, le dije ‘si te trae otra propuesta, firmala‘. Prefiero que se mantenga los vínculos».

«Sé que Morena no tiene un lugar para quedarse donde está… saquen sus conclusiones. Creo que mi trabajo lo hice perfecto. No me interesa tener una conversación con Rial, no tengo por qué darle una explicación, no es mi cliente» cerró Cipolla.

Morena Rial cumplió años y fue visitada por su papá: la fuerte conversación que tuvieron

Este fin de semana, Morena Rial cumplió 26 años y, por esa razón, recibió la visita de su papá, Jorge Rial, en el centro de detención donde permanece en San Isidro. Según informaron en A24, todo se dio en un marco de privacidad y ambos evitaron la presencia de la prensa.

“Jorge Rial la habría visitado a la mañana. No hay cámaras, nadie lo vio, no se habló. Pero aparentemente, una de las cosas que se charló, que tuvieron en discusión fue esa: ‘¿va a seguir siendo Alejandro Cipolla tu abogado?’”, expuso el cronista de A24 al respecto.