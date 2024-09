Por qué Nacha Guevara se ausentará del Cantando 2024 y quién la reemplazará

Debutó el Cantando 2024 en la pantalla de América TV con la conducción de Florencia Peña. El jurado está integrado por Nacha Guevara, Milett Figueroa, Flavio Mendoza y Marcelo Polino. Sin embargo, en las últimas horas, en Intrusos, confirmaron que Nacha se ausentará temporalmente del programa.

Cantando 2024: qué pasó con Nacha Guevara

“Primer reemplazo en el jurado. Primera baja para esta noche. Tiene que ver con un tema de salud. Esta noche, Nacha Guevara se ausenta por un día y entra Aníbal Pachano”, dijo Guido Záffora en Intrusos, el programa de América TV sobre el Cantando 2024.

Sobre los motivos de la ausencia de Nacha, Záffora explicó: «Tiene un problema en el pie, se está recuperando. Ayer hablé con ella. Se tomará el día para resolverlo y volverá esta semana». Primicias Ya recordó que días atrás la actriz y cantante tuvo que ser intervenida de urgencia por una arteria obstruida y le colocaron un stent.

Por otro lado, Guido Záffora anunció quiénes serán los participantes que salgan a la pista este martes. «Coy Scaglione y Silvina Escudero serán las dos primeras participantes en abrir la noche», reveló el panelista.

Lo ningunearon a Alfa en el Cantando 2024 y explotó

Volvió el “Cantando” a la pantalla de América, en esta ocasión conducido por Flor Peña. Confirmados los 20 participantes que competirán, solo tres parejas se lucieron en la pista en la primera emisión del programa: Cachete Sierra junto a Marcia Rubido, Coty Romero y Matías Acosta, y Josefina Pouso con Facu Magrané. Pero en realidad se suponía que iba a haber una cuarta pareja, la de Walter “Alfa” Santiago y Manuela Perín, pero el ex “Gran Hermano” llegó tarde y no hubo más tiempo, lo que no le cayó nada bien al fierrero.

Alfa fue el último participante en pisar la pista del “Cantando 2024” y, con actitud desafiante, protagonizó un tenso cruce con la conductora. “Yo vengo por todo y fijate quién cierra”, dijo el ex “GH” que recientemente fue expulsado de los Premios Martín Fierro. “Yo estoy que exploto”, agregó y se puso a enumerar a todos los amigos que habían ido a verlo.