Lo ningunearon a Alfa en el «Cantando 2024” y no le gustó nada: «Estoy que exploto»

Este lunes 23 de septiembre volvió el “Cantando” a la pantalla de América, en esta ocasión conducido por Flor Peña. Confirmados los 20 participantes que competirán, solo tres parejas se lucieron en la pista en la primer emisión del programa: Cachete Sierra junto a Marcia Rubido, Coty Romero y Matías Acosta, y Josefina Pouso con Facu Magrané. Pero en realidad se suponía que iba a haber una cuarta pareja, la de Walter “Alfa” Santiago y Manuela Perín, pero el ex “Gran Hermano” llegó tarde y no hubo más tiempo, lo que no le cayó nada bien al fierrero.

Alfa de “Gran Hermano» llegó tarde al “Cantando 2024” y no lo dejaron hacer su performance

Alfa fue el último participante en pisar la pista del “Cantando 2024” y, con actitud desafiante, protagonizó un tenso cruce con la conductora. “Yo vengo por todo y fijate quién cierra”, dijo el ex “GH” que recientemente fue expulsado de los Premios Martín Fierro. “Yo estoy que exploto”, agregó y se puso a enumerar a todos los amigos que habían ido a verlo. “Ellos son ‘Los pepinos’. El lugar donde vos comías antes de volver a tu casa”, señaló y contó una anécdota de hace más de 20 años que incomodó a Florencia Peña.

Según recordó él, “una vez nos cruzamos en la ruta 202. Año 97/98 yo venía con un auto convertible y de repente se me para al lado la diosa con una camioneta, que venía discutiendo con alguien, parece. Se me para al lado y yo le digo: ‘Florencia’, y me mira así y me respondió: ‘Te importa una mier…’”, lanzó, dejando boquiabierta a la conductora. “Yo no creo que haya sido solo ‘Florencia’ lo que me dijo”, se defendió ella, y a los pocos minutos tuvo su venganza.

Al momento en que Alfa estaba por cantar, la conductora cerró el programa porque no había más tiempo. “Hasta acá llegamos”, anunció y el participante se mostró enojado. “Yo canto hoy, poneme la música”, continuaba el participante mientras agitaba a su público y amigos, pero ni Flor ni la producción se lo permitieron. “¿Es joda esto?”, se quejó mientras se dirigía al sector del jurado para reclamar.

Los usuarios no tardaron en replicar las imágenes de Alfa en las redes

“Limpiaron a Alfa en vivo”, “No lo dejaron cantar a Alfa porque no había tiempo y quedó tieso”, “Lo dejaron sin cantar a Alfa, se retobó y estuvo bastante desagradable”, «La mejor parte del programa«, fueron algunos de los comentarios que los seguidores del programa hicieron en las redes sociales.

De esta manera, habrá que esperar hasta este martes a partir de las 22 para poder ver cómo se desempeña Alfa en el canto y comprobar si sus dotes vocales son de agrado para el jurado o si se llevará el segundo cero en lo que va del programa, siendo Josefina Pouso la primera en recibir uno.