Por qué Santi Maratea no hará la colecta para los padres de Fernando Báez Sosa

Santiago Maratea finalmente no hará la colecta de dinero para los padres de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado en un boliche de Villa Gesell.

«La colecta para los padres de Fernando Báez Sosa no va a poder suceder, ni está sucediendo», explicó el influencer en un video.

«Los papás de Fernando no quieren aceptar plata de nadie, ya les han ofrecido en estos tres años por diferentes motivos y no quieren. Están súperagradecidos por todo el apoyo”, añadió el joven.

Maratea aclaró que su ofrecimiento surgió de una confusión que se generó a partir de un mensaje que recibió en el que le comentaba que el papá de Fernando había dicho que iba a tener que pagar $500 mil como parte de la defensa en el juicio.

«Yo siempre que arranco una colecta veo lo que me dicen en Twitter. A veces la hago y a veces no, porque ya se hizo o porque no es necesario. Mucha gente me pidió que ayudemos a los padres de Fernando y por eso lo consulté con ustedes”, explicó en redes sociales.

Finalmente, contó que se había comunicado con Fernando Burlando, abogado de la familia, quien le transmitió los agradecimientos por el gesto.

Santi Maratea no hará una colecta por Fernando Báez Sosa

Días atrás el influencer había dicho que una usuaria lo había alertado porque el padre de Fernando Báez Sosa había tenido que «hacer changas» para poder costear los gastos del juicio que se le sigue a los rugbiers acusado del asesinato.

«Sería bueno abrirles una cuenta y que todos colaboremos con ellos. Una manera apoyarlos en estos momentos horribles. Alivianar un poco su pena”, había propuesto Maratea. Finalmente no se hará esa colecta.