Por qué Zaira Nara cruzó a Yanina Latorre: “La verdad es que me molestó mucho»

Zaira Nara se enojó con Yanina Latorre. Ocurrió en el debut de Rumis, un programa stream que sale en La Casa Streaming.

“En la radio Yanina estaba diciendo ‘porque Zaira que cobra en dólares’ y no sé qué. Jamás cobré en dólares estando en Argentina y la verdad es que me molestó mucho”, comenzó Zaira.

“Ni siquiera la cifra que ella estaba dando, pasada a pesos, era lo que yo cobraba. Pero me molestó porque en los comentarios abajo, la gente estaba sacada”, añadió. A poco metros de ella estaba sentada Lola, hija de Yanina.

“Yo entiendo cuando uno está de este lado, da una noticia y como que se pone en un lugar; pero muchas veces no te ponés en el lugar del otro. Entonces, si hablás del mío, hablemos del sueldo de todos”, cerró, tajante.

Como no podía ser de otra manera, llegó la respuesta de Yanina. “Nunca miento. También me negó al novio”, lanzó, en referencia a Facundo Pieres, la actual pareja de Zaira.

Zaira Nara contó en #Rumis porqué se enojó con Yanina Latorre

“Dijo en su radio que yo cobraba en dólares “@yanilatorre @zairana pic.twitter.com/Z8DNMk9f5D — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) January 2, 2024

Paula Chaves y la posibilidad de trabajar con Zaira Nara

Paula Chaves habló con Intrusos, el programa de América TV, y se refirió a la posibilidad de conducir La Peña de Morfi en lugar de Jesica Cirio. Incluso contó si le gustaría trabajar con su examiga Zaira Nara.

«Trabajaría con ella, no tengo ningún problema. Hemos trabajado mucho tiempo juntas. No hay cortocircuito. A mí me encanta laburar y hacer televisión. Siempre está el proyecto de hacer Bake Off nuevamente», dijo Paula.