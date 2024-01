¿Nació el amor?: quién es el productor argentino que sería el nuevo novio de Shakira

Los rumores crecen con fuerza. Todo parecería indicar que la estrella colombiana Shakira decidió volver a apostar al amor de la mano de un argentino.

Se trata de Rafael Arcaute, un productor musical de 44 años. Según trascendió, ambos coincidieron en la noche de Miami y se mostraron muy cercanos.

“Se conocen hace mucho tiempo porque los dos están hace mucho tiempo en el ambiente. Él comenzó su carrera hace más de 20 años. Trabajó con Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Lali… Con muchos artistas que están en lo más alto”, precisó la periodista de TN, Sofía Kotler.

Además, señaló que al parecer Arcaute siempre estuvo interesado en Shakira, pero que por distintas cuestiones jamás habían coincidido hasta ahora.

“Se dice que siempre quiso trabajar con ella y un poquito más. Siempre hubo una relación cordial porque Shakira siempre estuvo en pareja y Rafael también tuvo su vida. Pero ahora que ella está separada y después de haber tenido distintos amoríos como tuvo en este último tiempo, Rafael volvió”, comentó.

Tras destacar que el productor vive en Miami hace mucho tiempo y que la artista está instalada en la misma ciudad, agregó: “Se dice que algunos ya los han visto cerquita. No tan cerquita como un beso porque foto de eso todavía no hay, pero sí dicen que algunas cosas pasaron y que la están pasando bien”.

Shakira y Piqué se dieron una segunda oportunidad antes de la ruptura definitiva

Tras la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué, en los últimos días se conocieron nuevos detalles sobre el final de la relación entre la colombiana y el exfutbolista.

Recientemente trascendió que, luego de que la cantante haya descubierto las infidelidades de su pareja con Clara Chía Martí, ambos habrían intentado recomponer la relación. Aunque las cosas finalmente no prosperaron.

Según las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, Shakira y Piqué no le habrían puesto un punto final a su matrimonio inmediatamente después de conocerse las infidelidades En cambio, la pareja se habría dado una segunda oportunidad en abril de 2022 para comenzar de cero.

Debido a este intento de reconciliación, el deportista habría tenido que dejar a Clara Chía para regresar con la madre de sus hijos. Sin embargo, al poco tiempo volvió a los brazos de la joven modelo. “Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo”, había explicado el medio español El Periódico.

A su vez, el portal de noticias dio más información y aseguró que la colombiana no estaba al tanto del vínculo que Piqué mantenía con Chía Martí, mientras aún intentaban salvar su matrimonio. “Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituto”, sostuvieron.

