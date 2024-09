Premios Martín Fierro 2024: Quiénes serán los grandes ausentes de esta ceremonia 

Se acerca la fecha de la entrega de los Premios Martín Fierro 2024 y ya son varias las figuras que avisaron que no estarán presentes en la gala organizada por APTRA para premiar a lo mejor de la televisión en el Hotel Hilton y con transmisión de Telefe y conducción de Santiago del Moro.

El primero en bajarse fue Facundo Arana, que contó en Radio Rivadavia que se comunicó con el presidente de APTRA para contarle por qué no podría estar presente. «No solamente quiero, sino que además lo llamé personalmente a Luis Ventura. Primero para felicitarlo porque le pone el cuerpo desde hace tanto tiempo. Es su pasión, ya todos saben, pero lo llamé para decirle que yo voy a estar en San Martín de los Andes el 9 de septiembre, pero que me ponía a disposición para porque la verdad que me gustaría estar de alguna manera”.

Facundo Arana está nominado como Mejor Actor de Reparto en los Premios Martín Fierro 2024 por su participación en la ficción Buenos Chicos. Se enfrentará a Luciano Cáceres por su rol en la misma ficción y a Luis Machín por Melody, la chica del metro.

Los otros famosos que están nominados y no estarán en los Martín Fierro 2024

Otra nominada que no estará en la entrega será Moria Casán, candidata a Mejor Jurado. «Agradezco muchísimo la invitación, tengo muchísimos compromisos porque me voy un mes de vacaciones y tengo que grabar programas. Si llegara a ajustar un poco, puede ser que pase… Me voy a China. Si no voy, tendrán para entretenerse con un montón de gente, lo voy a llamar a Ventura, aguante Ventura», dijo Moria.

Por su parte, Guido Kaczka, candidato a quedarse con el Martín Fierro de Oro, tampoco estará en la ceremonia. «Tenía un viaje armado y no pude cambiarlo. No quiero decirle nada a Ventura ni a Telefe pero nunca son en septiembre. Puede ser que lo gane igual, puede pasar cualquier cosa. Por Los 8 escalones van del jurado Pampita, va a estar Carmen, Eva Anderson y Nicole Neumann, hay un buen staff como para subir», aseguró.

Otro conductor que estará de viaje será Marcelo Tinelli, que no irá a pesar de que fue invitado sin estar nominado.

Jorge Lanata por cuestiones lógicas de su salud tampoco estará presente. El periodista se encuentra internado en el Hospital Italiano hace más de 80 días.

La que no fue ni siquiera invitada fue Juliana «Furia» Scaglione, la figura de Gran Hermano durante todo este año y que no quedó en buenos términos con Telefe por sus reacciones. «No me llamaron, la que se puso el programa al hombro fue Furia, pero a mí no me llamaron», se quejó.

El que está en duda es Marley. El conductor fue denunciado por abuso sexual y no sabe si estará de ánimo para ir a una fiesta. «Todos están con un humor que no sé si voy a tener», manifestó.

Por Noticias Argentinas.