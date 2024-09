Jorge Lanata continuá internado: Tras la pelea familiar, se conoció el nuevo parte médico

El periodista Jorge Lanata lleva más de 80 días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tras haber sufrido un episodio respiratorio y renal mientras se realizaba un estudio de rutina. Luego de que se conociera que la familia del conductor se encuentra enfrentada por la decisión de no trasladarlo del hospital, se conoció el nuevo parte médico.

Cómo está Jorge Lanata: Continuará su rehabilitación en el Hospital Italiano de Buenos Aires

En los últimos días se conoció una importante interna en la familia de Jorge Lanata. Es que las hijas del conductor, Barbara y Lola, y sus exesposas quieren que sea trasladado al Centro de Rehabilitación Fleni de Escobar, para que continue su recuperación allí.

Sin embargo, Elba Marcovecchio, pareja actual del periodista, decidió que permanezca internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. «Es obvio que no nos llevamos bien, la crucé en el hospital, le pedí hablar y no quiso. Ella no va al hospital para no vernos» le contó Bárbara Lanata a Intrusos.

Luego de que se desatara el escándalo, se difundió el parte médico que confirma que el conductor no será trasladado por el momento. “El paciente continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Evoluciona estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma” comienza el informe.

“En el día de ayer, presentó un episodio febril sin descompensación hemodinámica, con sospecha de nueva infección urinaria. La función renal permanece estable” aclara el parte firmado por Nicolás Ciarrochi, coordinador del área y Sergio Giannasi, jefe de la unidad de terapia intesiva.

“Continúa con rehabilitación respiratoria y neuromuscular con buena tolerancia. Permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, con ventilación espontánea durante el día y de soporte parcial nocturno. Por el momento permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este hospital” finaliza el escrito.