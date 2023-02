Preocupa el estado de salud de Silvina Luna, a la espera de un trasplante: «un veneno adentro»

La salud de Silvina Luna genera gran preocupación en su entorno: la modelo se encuentra abocada a realizarse tres instancias de diálisis por semana, durante cuatro horas, porque sus riñones finalmente dejaron de funcionar y se encuentra en lista de espera para recibir un trasplante de riñón.

Su situación de salud deriva de una cirugía plástica practicada por el esteticista Aníbal Lotocki, quien se encuentra bajo proceso judicial ya que fue demandado por Luna y por otras damnificadas, como Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Según explicó el doctor Cristian Pérez Latorre en «LAM», por América, el material tóxico que tenía Silvina Luna en el cuerpo estaba «diseminado por su organismo». «Lo mandamos a analizar y el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo» detalló el profesional.

Pérez Latorre agregó que «es como si te introdujeran un veneno adentro del cuerpo. Lo peor es que este tipo de problemas con este material se detecta muy tarde porque los síntomas empiezan a aparecer tarde».

En el caso de Silvina Luna, el producto migró hacia los riñones y generó el desarrollo de una hipercalcemia, que se traduce en que el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminarse por los riñones y así se desencadena la falla renal.

El conmovedor mensaje de Silvina Luna

Días atrás, Silvina Luna rompió el silencio acerca de su estado de salud y escribió por Instagram una carta explicando su situación actual.

“Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo” relató la modelo.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado” concluyó.