Preocupa la salud de Luis Brandoni: suspenden funciones de “¿Quién es quién?” en Buenos Aires

La obra «¿Quién es quién?» debió suspender sus funciones previstas para este fin de semana debido al delicado momento de salud que atraviesa Luis Brandoni, protagonista del espectáculo junto a Soledad Silveyra.

Luis Brandoni suspendió funciones por un problema de salud y preocupa su estado

Desde la cuenta oficial del Multiteatro, se informó: “En virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires.”

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la obra retomará su temporada el 2 de enero de 2026 en Mar del Plata, donde iniciará una nueva etapa en la cartelera de verano.

El productor del espectáculo, Carlos Rottemberg, detalló a NA la situación del actor: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche.”

El empresario agregó que Brandoni permanece en observación y que la decisión de cancelar el resto de la temporada porteña fue consensuada directamente con su familia:

“En mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años. Por eso le propuse a sus hijas no realizar ya las funciones de este fin de semana, que además era el último de la temporada actual.”

Rottemberg remarcó que la prioridad es la salud del actor, de 85 años:

“Habrá tiempo para terminar los estudios que los médicos consideren, estabilizarse y retomar lo próximo previsto, que es Mar del Plata. La salud es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe continuar, como dice la frase famosa.”

Finalmente, señaló que el público que ya adquirió entradas podrá solicitar la devolución por los mismos canales de compra, garantizando claridad en el proceso mientras el artista continúa con su recuperación.