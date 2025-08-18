Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella, tras el estreno de “Homo Argentum”: qué dijo

Días atrás se estrenó en cines la película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella. Las salas se llenaron de espectadores, a pesar de que muchos criticaron el proyecto por considerar que muestra un tipo de argentino que no es un modelo a seguir. Al respecto opinó Luis Brandoni.

Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella, tras el estreno de “Homo Argentum”

Luis Brandoni fue consultado por “Lape Club Social” y dio su opinión de la película “Homo Argentum”, de Guillermo Francella. “Es el derecho de pensar como quiera y no juzgarlo, es la libertad de expresión (…) La película de la que estamos hablando no recurrió al Estado a pedirle plata”, remarcó el actor, quien consideró que “artísticamente, está muy bien la película”.

“Yo soy amigo personal de Guillermo Francella. Fui a ver la película con la idea de que era una comedia, pero es una película muy seria, que está muy bien hecha. Opinar para que la gente no vaya a verla es un despropósito como nunca escuché en la vida”, comentó el actor.

“Las películas no contagian”, aclaró Brandoni y reveló que pudo dialogar con Francella, aunque no conversaron sobre las críticas: “No hablé de estas críticas, hablé de su trabajo y de su película… Que al Presidente le haya interesado la película, no significa que se haga un movimiento partidario en contra de la película”.

Guillermo Francella y Luis Brandoni trabajaron juntos en la película “Mi obra maestra”, de 2018, creada por Gastón Duprat y Mariano Cohn, los mismos que hicieron “Homo Argentum”.

“Homo Argentum”, la película de Guillermo Francella llegará a Disney+

“Homo Argentum”, la nueva y comentada película protagonizada por Guillermo Francella, ya se prepara para su desembarco en el streaming tras su estreno en la pantalla grande. El film, que generó opiniones divididas, estará disponible de forma exclusiva en la plataforma Disney+, productora que posee los derechos de la obra.

Si bien no hay una fecha confirmada, se espera que la película “Homo Argentum” de Guillermo Francella llegue al catálogo de Disney+ dentro de los próximos 40 a 60 días. Sin embargo, este plazo podría variar dependiendo del éxito que la cinta tenga en la taquilla de los cines.

