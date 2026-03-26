Grave incendio en Las Grutas: más de 800 litros de aceite ardieron dentro de una vivienda

Un incendio azotó una casa de la localidad de Las Grutas en el sector de Las Garzas. Las llamas iniciaron en el sector donde se encontraban diversos recipientes de aceite, generando un foco ígneo de consideración.

Según informaron medios locales, en el domicilio se almacenaba cerca de 800 litros de aceite residual, por lo cual el fuego fue alimentado por el material combustible presente en la casa. Personal en el lugar confirmó que el aceite es utilizado durante la temporada de verano, que posteriormente es acopiado para la elaboración de otros productos.

Las investigaciones para averiguar qué provocó el incendio

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 29° junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el principal foco del incendio antes de que se propagara hacia las demás casas. La estructura de la vivienda no se encontró en posible estado de derrumbe.

Una vez controlado el fuego, las autoridades iniciaron la etapa de investigación para establecer el origen del incendio y determinar posibles responsabilidades.

Desde el cuartel de Bomberos se solicitó la intervención de la Subsecretaría de Comercio municipal, a fin de verificar si la acumulación de este tipo de residuos en el lugar se encontraba dentro de la normativa vigente.