Luis Brandoni sufrió una descompensación y suspendió la función de su obra

Este miércoles por la noche, Luis Brandoni sufrió una descompensación y debió suspender la función de «Quién es quién«, la obra de teatro que protagoniza junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo.

A través de un comunicado oficial, anunciaron que la función del 24 de septiembre se suspendió por «indisposición física» de Brandoni. Además, indicaron que las personas que habían comprado las entradas podían canjearlas por otra fecha o se les devolvería el dinero.

Estado de salud de Luis Brandoni: ¿Cómo se encuentra el actor tras sufrir una descompensación?

En las últimas horas, el estado de salud actual de Luis Brandoni generó preocupación entre sus seguidores, tras conocerse la descompensación que sufrió el actor de 85 años.

Este jueves por la mañana, desde la cuenta oficial de Multiteatro, revelaron cómo se encuentra el actor. «Informamos que el Sr. Luis Brandoni, desde ahora con alta médica, retomará su labor teatral desde esta noche. Recuperado luego del reposo indicado para el día de ayer —lo cual obligó a suspender su función de anoche— regresará a escena hoy al teatro Liceo«, detallaron.

Luego de un breve descanso, Brandoni volverá a reencontrarse con el público en el Teatro Liceo. Carlos Rottemberg, director de la obra, habló con Teleshow y llevó tranquilidad: «Beto tiene muy buena salud a sus 85 años y eso le permite reponerse rápidamente de cada uno de los cuadros físicos que ha vivido. En diciembre se tomará un mes de vacaciones antes de comenzar la temporada en Mar del Plata, debutando entonces el 2 de enero».