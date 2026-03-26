Francisco Cerúndolo enfrenta a Zverev por los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

El Miami Open ya entró en sus etapas decisivas. Este jueves, el segundo Masters 1000 de la temporada conocerá a los dos últimos semifinalistas del torneo. El checo Jiri Lehecka y el francés Arthur Fils, que vencieron a Landaluce y Paul, respectivamente, ya esperan en esta instancia.

Toda la jornada de hoy se desarrollará en el Hard Rock Stadium. En primer turno y desde las 14, Jannick Sinner se medirá ante el estadounidense Frances Tiafoe (20°). El número 2 del mundo, que viene de salir campeón en Indian Wells, acumula 9 triunfos consecutivos y es el gran candidato al título. Al frente tendrá al último representante local, que tratará de dar la sorpresa. Será el sexto enfrentamiento entre ambos con un 4-1 a favor del italiano.

Sinner sigue imparable y busca su segundo título en Florida.

Luego, el gran cierre de la jornada estará protagonizado por Francisco Cerúndolo. El argentino, que llegó a esta instancia en Miami por cuarta vez en su carrera, dejó en el camino a Tirante, Medvedev y Humbert. Desde las 20 horas, el número 19 del ranking mundial buscará las semifinales frente a Alexander Zverev.

Será un choque con varios antecedentes. El historial es muy parejo, con 3 triunfos por lado, pero hay que destacar que el alemán ganó los último tres duelos entre sí. Otra particularidad es que fueron en canchas rápidas, la superficie en la que se disputa el Miami Open.

El último cara a cara fue en el Australian Open 2026, con un claro triunfo de Zverev.

De ganar, el argentino igualará su mejor resultado en el torneo, donde obtuvo las semifinales en la edición 2022 del torneo. Por otro lado, el número 3 del mundo quiere sacarse la espina del 2018, donde perdió la gran final.

Toda la actividad del Miami Open se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN y Disney+ Premium. Todos los horarios corresponden a Argentina.