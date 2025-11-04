Preocupación en Radio Rivadavia: le subió la presión a Baby Etchecopar en medio del programa

Momentos de preocupación se vivieron este lunes en el aire de Radio Rivadavia cuando el reconocido conductor Baby Etchecopar experimentó una suba de presión arterial en medio de su programa.

El susto de Baby Etchecopar en vivo: le subió la presión durante su programa radial

La situación se generó durante la transmisión, cuando Etchecopar comenzó a sentirse mal y el equipo de producción decidió tomarle la presión al aire.

Tras varios intentos fallidos por parte del personal de la radio, que no lograba hacer funcionar correctamente el tensiómetro, finalmente se pudo obtener una lectura: 15/8.

«15, 8. Alta», confirmó el propio conductor, generando comentarios de sus compañeros

Baby Etchecopar confirma el regreso de “Contrafuego” con una nueva temporada de cuatro capítulos

El periodista y conductor adelantó que el nuevo proyecto contará con la producción de él mismo y Carlos González Prieto y que tendrá una duración de cuatro capítulos.

“Voy a hablar con Carlitos González Prieto, que va a ser socio mío en la producción de esos cuatro capítulos que vamos a hacer de Contrafuego«, reveló el conductor.

“¿Pero en serio vuelve Contrafuego?”, le consultó uno de sus columnistas. “Sí, no es joda”, respondió contundente.

Aún no se especificó la fecha de estreno ni los detalles de esta nueva entrega, pero la noticia generó expectativa entre los seguidores de la serie policial.