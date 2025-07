Baby Etchecopar explotó contra Luquitas Rodríguez por invitarlo a “Párense de Manos”

Luquitas Rodríguez y el equipo de Paren la Mano se encuentran preparando su mega evento “Párense de manos” y barajando nuevos nombres para participar del desafío que enfrenta a personajes públicos entre sí, en una pelea de boxeo que se trasmite en vivo.

Indignado, Baby Etchecopar rechazó la propuesta de Luquitas Rodríguez para pelear en vivo

Uno de los posibles considerados por Rodríguez fue el mítico conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, quien no tuvo la mejor reacción ante la convocatoria para participar del evento que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre.

En “Basta Baby”, de 18 a 21, el periodista cruzó al streamer por considerarlo y manifestó su disconformidad ante la propuesta: «Es una falta de respeto que estos pendejos de mier… digan que yo voy a hacer catch. ¿Quién se cree que soy yo? ¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquitas Rodríguez?».

Y agregó: «No, chicos, no se equivoquen. No, no es fomentar la violencia, es una falta de respeto«.

«No me tienen que nombrar. No, no, ellos si tienen ganas de joder, que jueguen entre ellos. Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años», se diferenció del joven streamer.

«Entonces, que un pendejo culo sucio venga y te diga ‘che, ¿hacemos una lucha entre Baby y…?‘, ¿quién sos, pelotudo?«, cerró enojado ante la posibilidad de participar del evento.

El “Párense de Manos” es un proyecto que inició en el 2022, organizado por el equipo de Paren la mano, que combina el stream, el boxeo y figuras polémicas, entre ellos influencers. El evento, que comenzó en el Luna Park, fue tan exitoso que el último show se realizó en el estadio Vélez, logrando además una transmisión con récord de audiencia.