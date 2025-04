Preocupación por la salud de Catalina Gorostidi tras el video de “El Villano”, quien contó que tiene VIH  

En un video en su cuenta de Instagram, El Villano contó que tiene VIH y generó preocupación por la salud de Catalina Gorostidi, con quien en el pasado habría tenido una relación. «Tengo HIV y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me pare de hacerlo», comenzó diciendo.

«Siento que mi propósito es compartirle toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios. La verdad que me sentía muy bien en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien pero HIV positivo», siguió.

“El Villano” contó que tiene HIV: “No sé cómo me contagié y no sé a qué personas contagié” pic.twitter.com/DlWoLPSlG5 — Real Time (@RealTimeRating) April 28, 2025

«No sé quién me contagió, no sé a quién contagié porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien porque siempre nos cuidamos, pero me di cuenta que no era algo que me lo iba a guardar para mí», completó.

El posteo de El Villano generó enorme repercusión en las redes sociales. Algunos usuarios recodaron el vínculo del artista con la ex Gran Hermano y advirtieron que ella debería hacerse estudios.

Catalina Gorostidi rompió el silencio luego de que «El Villano» revelara que tiene HIV, y aclaró que nunca salió con él.

En marzo de 2024, la médica grabó un videoclip musical con el cantante y, a partir de eso, se rumoreó que tuvieron un fugaz romance.

[AHORA] "Cata" Gorostidi, exparticipante de GH, aclaró que no fue pareja de "El Villano" y que solo hicieron "un videoclip" y aseguró que está "muy sana": "Siempre acuérdense que tener relaciones sexuales es con protección". https://t.co/C2XMP8klc2 pic.twitter.com/h6SdttobN9 — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 28, 2025

Por este motivo, cuando El Villano contó mediante un video en la red que tiene HIV, se generó preocupación por Catalina Gorostidi y ella inmediatamente apareció a través de sus historias de Instagram.

«Paso por acá porque me están llegando millones de mensajes y quiero aclarar una sola cosa respecto a El Villano y la enfermedad que confesó que padece. Hay que respetarlo, tiene mucha valentía. Ojalá que esté bien, se lo deseo de todo corazón», introdujo la ex Gran Hermano.

«Yo nunca estuve con él, ni siquiera le llegué a dar un beso. Solamente hicimos un videoclip, que ahí me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca fue mi novio, nunca salí con él», siguió.

«Sí me decepcionó bastante cuando hizo una movida de marketing mientras yo estaba en la casa, pero nada más que eso. Yo estoy muy sana, tengo un montón de estudios porque entré a la casa y estuve internada en septiembre, así que estoy muy bien. No me jodan más», concluyó Catalina.