Preocupación por la salud de Silvina Scheffler: «La Profe» de Gran Hermano está en terapia intensiva

La salud de Silvina Scheffler, reconocida por su paso por el reality Gran Hermano 2007 y por su extensa relación con el humorista Nito Artaza, genera una profunda preocupación en el ambiente mediático. Según trascendió en las últimas horas, la panelista permanece internada en terapia intensiva desde hace una semana, con un cuadro clínico delicado que requiere atención constante.

Un cuadro delicado: qué le pasó a Silvina Scheffler

La noticia sobre el estado de «La Profe» fue confirmada por el periodista Fede Flowers, quien a través de sus redes sociales brindó detalles sobre el diagnóstico que motivó su ingreso a la Clínica Bazterrica. Scheffler contrajo leptospirosis, una patología bacteriana que puede transmitirse a través de la orina de diversos animales, como roedores, perros o ganado.

De acuerdo a la información oficial compartida por el cronista, la situación es compleja: «Se encuentra muy débil y debe recuperar y estabilizar los riñones«, precisó Flowers, subrayando la importancia de las próximas horas en la evolución del tratamiento.

El presente de «La Profe» Silvina Scheffler: entre los medios y el Senado

Silvina Scheffler saltó a la fama en la cuarta edición de Gran Hermano, donde se destacó por su perfil orientado a la vida saludable y la actividad física, lo que le valió su histórico apodo. Además de su carrera como personal trainer y asesora de imagen, Silvina ha mantenido una presencia activa en los medios, desempeñándose como panelista en el ciclo Editando Tele (Net TV).

Sin embargo, su nombre también ha estado vinculado a la actividad pública. Desde el año 2014, Scheffler forma parte del Senado de la Nación. Recientemente, este rol volvió a cobrar relevancia mediática tras ser mencionada por la periodista Guadalupe Vázquez en el contexto de las filtraciones de la Quinta de Olivos, señalando su permanencia en dicho cargo estatal.

Qué es la leptospirosis, la enfermedad que afecta a Silvina Scheffler

La afección que atraviesa la ex de Nito Artaza es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Leptospira. Esta patología afecta principalmente a quienes entran en contacto con agua o suelos contaminados por la orina de animales infectados.

En casos graves, como el que se presume por la internación en cuidados intensivos, la bacteria puede impactar directamente en el funcionamiento renal y hepático, motivo por el cual el equipo médico de la Clínica Bazterrica trabaja actualmente en estabilizar su función renal.