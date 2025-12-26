Preocupación por Christian Petersen: lo que un testigo reveló sobre su descompensación

El reconocido chef y figura televisiva, Christian Petersen, se encuentra en el centro de la atención mediática tras conocerse detalles de un preocupante incidente de salud. Lo que comenzó como una ambiciosa expedición deportiva en el sur argentino, terminó en un momento de incertidumbre que requirió la intervención de sus acompañantes.

Según profundizó el portal digital Paparazzi, el episodio de salud de Christian Petersen tuvo lugar en el marco de una excursión para escalar el volcán Lanín, de la cual participaban 10 personas y un guía especializado.

El alarmante relato del testigo que vio a Christian Petersen: «yo nunca morí»

A medida que trascendieron los hechos, se conoció el testimonio de un testigo directo que formó parte del grupo de ascenso al volcán Lanín. Esta persona, quien solicitó resguardar su identidad debido a la sensibilidad del tema, describió un cuadro de colapso y desorientación por parte del cocinero Christian Petersen.

De acuerdo a lo consignado por el medio citado, el brote habría ocurrido entrada la noche: “yo lo escuché gritar a las 23:30 h”, afirmó la fuente. El relato describe una situación de extrema tensión en la que Petersen comenzó a pronunciar frases inconexas y desconcertantes que alarmaron a todo el grupo.

Entre los detalles más impactantes, el testigo recordó las palabras exactas que profería el chef en medio de su crisis:

“Apagá la luz, quedate acá, ya vengo, yo nunca morí” aseguró el testigo.

La contención del grupo a Christian Petersen en plena montaña

El incidente no fue menor, ya que el resto de los excursionistas debió intervenir activamente para ayudar a contener a Petersen cuando este colapsó. La fuente describió el momento de manera coloquial, señalando que “se le chispoteó la chiripiorca”, reflejando la pérdida de control momentánea que sufrió el chef durante la travesía.

Hasta el momento, no se ha brindado información oficial adicional sobre las causas médicas detrás de este brote, aunque el entorno del cocinero mantiene el hermetismo habitual ante este tipo de situaciones privadas.

