¡Encuentro de cracks! Manu Urcera y Maxi Morales de Roca compartieron una pedaleada en Las Grutas

El reconocido atleta de Roca, Maxi Morales, y el piloto Manu Urcera, una de las máximas figuras del automovilismo argentino, compartieron una pedaleada en Las Grutas, donde ambos se encuentran disfrutando de unos días de descanso y entrenamiento.

Tanto Urcera como su esposa, la modelo Nicole Neumann, vienen mostrando en redes sociales distintos momentos de su estadía en el balneario rionegrino. En ese contexto, durante la mañana de este viernes, el piloto y el atleta roquense compartieron imágenes del entrenamiento en bicicleta en Las Grutas.

Manu Urcera ha demostrado en reiteradas ocasiones que el ciclismo forma parte de su rutina habitual de entrenamiento, y aprovechó la oportunidad para salir a pedalear junto a Maxi Morales, uno de los deportistas más destacados de la Patagonia en disciplinas de resistencia.

La amistad entre ambos comenzó en el Gran Fondo 7 Lagos, una competencia que se desarrolla en uno de los circuitos más imponentes del país. Desde entonces, el vínculo se fue fortaleciendo y quedó reflejado nuevamente en esta jornada deportiva en Las Grutas. Morales también compartió en sus redes sociales la alegría de volver a rodar junto al piloto rionegrino.

Nicole Neumann y Manu Urcera festejaron Navidad en Las Grutas: la intimidad de la pareja en el balneario rionegrino

Nicole Neumann y Manu Urcera volvieron a elegir Las Grutas para pasar las fiestas de Navidad. Al igual que en otras oportunidades, la pareja disfrutó de unos días de descanso en el balneario de Río Negro junto a su familia y compartió parte de su intimidad a través de las redes sociales.

Durante su estadía, el piloto de Turismo Carretera se mostró recorriendo la zona en bicicleta, mientras que la modelo disfrutó de una jornada de playa junto a Cruz, el hijo menor de la pareja. Las imágenes reflejaron la tranquilidad del lugar y la particularidad de las playas rionegrinas, con su marea baja característica.

Luego de pasar el día al aire libre, la familia regresó a la casa que utilizan durante sus visitas al balneario para comenzar con los preparativos de la Nochebuena. El festejo fue íntimo y lejos del ruido mediático, priorizando el tiempo en familia.

Este jueves 25, Nicole y Manu volvieron a la playa junto a Cruz, disfrutando del sol y el mar en una Navidad marcada por la calma, el descanso y el contacto con la naturaleza rionegrina.