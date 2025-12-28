Salud de Silvina Scheffler: lo que debés saber sobre la leptospirosis y su tratamiento

La noticia sobre el estado de salud de Silvina Scheffler generó una fuerte preocupación en las últimas horas. La modelo y exparticipante de Gran Hermano, conocida popularmente como «la Profe», debió ser internada de urgencia tras contraer leptospirosis, una enfermedad infecciosa cuyo aumento de casos en el país mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

El diagnóstico de Silvina Scheffler: «Un virus que no encontraban»

El camino hacia la estabilización de la salud de Silvina Scheffler no fue sencillo. Según relató Nito Artaza, quien mantiene un vínculo cercano con su expareja y la acompaña en este proceso, los médicos enfrentaron dificultades iniciales para dar con la causa del cuadro.

«El tema fue delicado porque era un virus que no encontraban; se lo detectaron al final«, explicó el productor teatral en diálogo con TN Show. Esta demora en el diagnóstico es común en cuadros de leptospirosis, ya que sus síntomas pueden confundirse con otras patologías virales hasta que se realizan estudios específicos.

Evolución favorable de Silvina Scheffler: de terapia intensiva a sala común

Tras permanecer cinco días en la unidad de terapia intensiva de la Clínica Bazterrica, el panorama de Silvina ha cambiado favorablemente. El equipo médico confirmó que la paciente ha respondido con éxito al tratamiento, permitiendo su pase a una sala de cuidados intermedios o comunes.

Artaza destacó la fortaleza anímica de la modelo ante la noticia de su mejoría: «Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba«. Además del apoyo del productor, Scheffler cuenta con el acompañamiento permanente de su hermana y de su madre, quien viajó desde Entre Ríos para seguir de cerca su evolución.

Qué es la leptospirosis y por qué genera alarma

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite principalmente por el contacto directo o indirecto con la orina de animales infectados (frecuentemente roedores). El aumento de casos en el territorio nacional ha puesto el foco en la prevención, especialmente en zonas con riesgo de inundaciones o contacto con aguas estancadas.

Gracias a que la medicación fue «muy acertada«, según las palabras de Artaza, se espera que Silvina continúe recuperándose de manera satisfactoria en la Clínica Bazterrica, donde el entorno familiar resaltó la «excelente» atención recibida.