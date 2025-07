Problemas para L-Gante: los motivos por los que no podrá salir del país cuando vuelva de su gira

Según detallaron en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani en América, L-Gante no podrá salir del país cuando regrese de su gira internacional, debido al conflicto que mantiene con su expareja Tamara Báez. En el ciclo televisivo informaron que el cantante de cumbia fue incluido en el registro de deudores alimentarios, razón por la cual enfrentará consecuencias legales y personales. Acá te dejamos los detalles.

L-Gante no podrá salir del país: los motivos

“L-Gante quedó registrado en el registro de deudores alimentarios. Y por esa razón no podrá salir más del país, me dicen los abogados”, contó el panelista Guido Záffora. “Cuando vuelva a Migraciones, porque como está en España, va a ser informado por Migraciones que no va a poder volver a salir del país. Esto lo acaba de decretar el juez”, añadió el periodista.

El abogado y panelista Mauricio D’Alessandro aportó: “Me da la impresión que estamos hablando de una causa por incumplimiento de los deberes familiares. Eso se arregla pagando cien mil pesos o diez mil pesos. Pero después hay una obligación alimentaria que surge de un expediente civil y ahí sí tiene que pagar el cien por ciento”.

L-Gante saltó a una pileta desde un balcón

L-Gante desconcertó a sus seguidores al saltar desde el primer piso de un balcón a una pileta. El referente de la Cumbia 420 se encuentra en Valencia, España, por cuestiones laborales. Sin embargo, aprovecha el tiempo libre para disfrutar del verano y el calor europeo.

En ese contexto, el artista sorprendió al publicar una grabación donde se lo veía subir al primer piso de la vivienda donde se hospeda, para luego saltar desde el balcón. “No lo intenten en sus casas”, escribió junto a la filmación que no pasó inadvertida entre sus seguidores que reaccionaron con todo tipo de comentarios.