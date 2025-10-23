La primavera es una de las estaciones más esperadas del año por la gente. La misma llega con un estallido de colores y aromas que transforman el paisaje como el estado de ánimo. En ella los días se alargan, el sol brilla con mayor intensidad y los jardines se inundan de flores y verde, invitando a salir, caminar y disfrutar del aire libre.

Esta estación despierta energía, creatividad, alegría y sensación de renovación. Todo ello hace que tanto el cuerpo como la mente se sientan más vivos y motivados para realizar más actividades y aprovechar más de las jornadas soleadas que con el paso del tiempo ganan lugar en la temporada.

En este contexto, el aumento de energía motiva a las personas a ejercitarse y adoptar hábitos más saludables también en la rutina alimenticia, incorporando más frutas y verduras a sus comidas. Este fenómeno tiene explicación psicológica y biológica porque el aumento de horas de luz y la exposición al sol estimulan hormonas que mejoran el ánimo y la vitalidad.

Psicología: razones por las que la primavera potencia la energía para hacer ejercicios

Más luz solar

La exposición a la luz natural incrementa la producción de serotonina, neurotransmisor vinculado al bienestar y la motivación, haciendo más fácil iniciar la actividad física.

Temperaturas agradables

El clima templado reduce la sensación de fatiga, lo que hace que las caminatas, carreras o entrenamientos al aire libre sean más cómodos y agradables.

Ritmo circadiano regulado

La primavera ayuda a sincronizar el reloj biológico, mejorando la calidad del sueño y aumentando la energía durante el día.

Motivación social

El buen clima invita a participar en actividades grupales al aire libre, como clases de yoga, running o deportes recreativos, generando mayor compromiso y entusiasmo.

Impacto psicológico del entorno

Ver flores, parques verdes y paisajes luminosos activa emociones positivas y reduce el estrés, favoreciendo a que el cuerpo responda con más vitalidad.

Psicología: cómo aprovechar la energía primaveral para mejorar la salud

Los especialistas recomiendan planificar rutinas de ejercicio al aire libre, aprovechar la luz natural y mantener horarios regulares de sueño y alimentación. Además de combinar cardio, fuerza y estiramiento, lo cual ayuda a evitar lesiones y optimizar los beneficios del ejercicio en esta estación. Sumado a lo dicho, en lo posible, es recomendable aprovechar las mañanas o cada tardecita cuando el sol no está tan fuerte, para cuidar la piel.

