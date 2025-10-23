ESCUCHÁ RN RADIO
Psicología: razones por las que la primavera potencia la energía para hacer ejercicios

La primavera aumenta la energía y motiva a las personas a ejercitarse. Este fenómeno tiene explicación psicológica. Los detalles. 

Redacción

Por Redacción

La primavera es una de las estaciones más esperadas del año por la gente. La misma llega con un estallido de colores y aromas que transforman el paisaje como el estado de ánimo. En ella los días se alargan, el sol brilla con mayor intensidad y los jardines se inundan de flores y verde, invitando a salir, caminar y disfrutar del aire libre.

Esta estación despierta energía, creatividad, alegría y sensación de renovación. Todo ello hace que tanto el cuerpo como la mente se sientan más vivos y motivados para realizar más actividades y aprovechar más de las jornadas soleadas que con el paso del tiempo ganan lugar en la temporada.

En este contexto, el aumento de energía motiva a las personas a ejercitarse y adoptar hábitos más saludables también en la rutina alimenticia, incorporando más frutas y verduras a sus comidas. Este fenómeno tiene explicación psicológica y biológica porque el aumento de horas de luz y la exposición al sol estimulan hormonas que mejoran el ánimo y la vitalidad.

Psicología: razones por las que la primavera potencia la energía para hacer ejercicios

  • Más luz solar

La exposición a la luz natural incrementa la producción de serotonina, neurotransmisor vinculado al bienestar y la motivación, haciendo más fácil iniciar la actividad física.

  • Temperaturas agradables

El clima templado reduce la sensación de fatiga, lo que hace que las caminatas, carreras o entrenamientos al aire libre sean más cómodos y agradables.

  • Ritmo circadiano regulado

La primavera ayuda a sincronizar el reloj biológico, mejorando la calidad del sueño y aumentando la energía durante el día.

  • Motivación social

El buen clima invita a participar en actividades grupales al aire libre, como clases de yoga, running o deportes recreativos, generando mayor compromiso y entusiasmo.

  • Impacto psicológico del entorno

Ver flores, parques verdes y paisajes luminosos activa emociones positivas y reduce el estrés, favoreciendo a que el cuerpo responda con más vitalidad.

Psicología: cómo aprovechar la energía primaveral para mejorar la salud

Los especialistas recomiendan planificar rutinas de ejercicio al aire libre, aprovechar la luz natural y mantener horarios regulares de sueño y alimentación. Además de combinar cardio, fuerza y estiramiento, lo cual ayuda a evitar lesiones y optimizar los beneficios del ejercicio en esta estación. Sumado a lo dicho, en lo posible, es recomendable aprovechar las mañanas o cada tardecita cuando el sol no está tan fuerte, para cuidar la piel.

