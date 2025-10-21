Ni jazmín, ni rosas: la planta ideal para sembrar en primavera y tener tu jardín perfumado todo el año

Mientras, el jazmín y las rosas suelen acaparar la atención por su fragancia, pero hay otra planta que gana protagonismo: la lavanda. Esta planta, ideal para sembrar en primavera, no solo aporta un aroma distintivo y relajante, sino que también contribuye al ecosistema al atraer abejas y mariposas, embelleciendo naturalmente el ambiente.

Su bajo requerimiento de cuidados la convierte en una opción conveniente para quienes disponen de poco tiempo para la jardinería. La lavanda se adapta con facilidad a diversos tipos de suelo y tolera sin inconvenientes la exposición al sol intenso durante el verano. Sus flores de tonalidad lila, además, añaden un toque de color y frescura al espacio.

Al ser plantada en primavera, esta especie asegura una floración que se extiende desde noviembre hasta marzo, liberando su característico perfume en el aire. Es versátil en su cultivo, pudiendo desarrollarse tanto en tierra como en macetas o jardineras, siempre que reciba una buena exposición solar.

Más allá de su valor estético y aromático, la lavanda posee propiedades que la convierten en un recurso para el bienestar personal. Su fragancia es reconocida por sus efectos calmantes, utilizada frecuentemente para favorecer el descanso y mitigar los niveles de estrés.

Cómo tener tu jardín perfumado todo el año: las cuatro plantas ideales para sembrar en primavera

Para quienes buscan diversificar las fragancias en sus espacios verdes, existen otras especies recomendadas por sus características aromáticas: