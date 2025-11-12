¿Qué arbusto plantar en noviembre? Elegí uno que florezca ahora y te acompañe todo el año

Noviembre ya marca días más cálidos y noches que ya no hielan con tanta severidad. Es el momento en que muchas plantas se preparan para brotar, y plantar en esta época permite que el arbusto se instale antes del pleno verano. Así, cuando el calor del verano llegue, la planta ya tendrá raíces desarrolladas y podrá afrontar mejor el estrés del sol fuerte y posibles sequías.

Arbusto recomendado: Abelia × grandiflora

Para esta época, una gran opción es la abelia, un arbusto ornamental que florece desde la primavera hasta el otoño, tiene buena adaptación y embellece el jardín.

Características destacadas:

Altura habitual entre 1 y 1,5 m, aunque puede llegar hasta 3 m.

Hojas ovaladas, verde-brillante; flores blancas o rosadas tubulares, perfumadas.

Floración prolongada que aporta color y movimiento al jardín durante gran parte del año.

Buena adaptabilidad en distintos suelos (siempre que tengan buen drenaje) y a pleno sol o semisombra.

Cómo plantarla en noviembre y cuidados iniciales

1. Ubicación: Elegir un lugar con buena luz. En climas templados como el del Alto Valle, pleno sol favorece floración más abundante. En zonas más expuestas o ventosas, semisombra puede funcionar.

2. Suelo: Asegurarse de que el sustrato esté suelto, aireado y con buen drenaje. Evitar zonas donde el agua tienda a quedarse estancada.

3. Preparación: Cavar un hoyo al menos 2-3 veces más ancho que el cepellón, mezclar tierra del lugar con un poco de compost o materia orgánica.

4. Plantación: Colocar la planta a nivel del suelo, sin enterrar demasiado el cuello. Apretar suavemente la tierra alrededor, regar bien para asentar.

5. Riego: Durante los primeros meses, mantener la humedad moderada —ni encharcada, ni reseca— para que la planta desarrolle bien sus raíces. Luego, la abelia tolera mejor sequías puntuales.

6. Mantenimiento: Se puede realizar una poda ligera después de la floración más intensa, recortando ramas viejas desde la base, para fomentar brotes nuevos y mantener forma compacta.

¿Por qué elegir esta planta para tu jardín?