Qué dice Ludovica Squirru para el 2023: Qué esperar de las elecciones en el año del Conejo

Ludovica Squirru nos tiene acostumbrados a sus predicciones anuales, que publica en su ya tradicional libro, y en este período electoral la astróloga analizó cómo le irá a Argentina durante el año del Conejo, que se extenderá hasta febrero próximo. Luego de los impactantes resultados de las elecciones PASO 2023, la palabra de la experta se volvió inmediata fuente de consulta para saber qué sucederá en los próximos meses por recorrer.

Así es que en el capítulo «Predicciones preventivas para la Argentina», Ludovica Squirru anticipa que el país «es rata de fuego» por la fecha de su independencia, el 9 de julio de 1816, «y este año es conejo de agua. Asocio la relación de Bugs Bunny corriendo, jugando, persiguiendo, asediando a las ratas que lo rodean, como un tiempo aún más caótico, violento, desorganizado…».

«Llegamos a vivir con la ley de la selva» anticipa Ludovica Squirru en sus predicciones de 2023, donde señala que además «el más fuerte devora al más débil. Como debajo de un volcán a punto de despertar, la lava está encendida. La desazón, el desbordamiento, lo abismal se conjugan para hacer un cóctel historico en nuestro destino«.

Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que Ludovica Squirru aventura que Argentina «renacería con la idea de que no estuviera no estuviera in fluenciada por partidos políticos e intereses económicos, sino por una nueva visión humanista, ecológica…».

«Un país que dejó de serlo para convertirse en tierra de nadie alzará su bandera y sentiremos emoción al cantar el himno nacional» aclara Ludovica Squirru en sus escrituras. «El conejo de agua será parte de este nuevo despertar, pues ama lo que fluye, lo que es esfuerzo y contenido, lo que da fuentes de trabajo, armonía, paz y diversión, lo que sale de la inteligencia aplicada al bienestar» concluye la astróloga.

Cuándo Argentina mejorará, según Ludovica Squirru

Finalmente, Ludovica Squirru presiente que para Argentina «van a venir alianzas internacionales donde en cada región ya estén con sus banderas. Patagonia, el norte, donde ya puedan hacer negocios directamente con esos países. Lamentablemente los argentinos, como pueblo, somos los últimos en enterarnos de las transacciones y negocios que hacen los gobiernos que nos gobiernan».

“La gente debe participar más. Somos muy pasivos. Para que un país cambie, la comunidad entera tiene que salir a defender todos los días los aumentos que tenemos de luz, gas, teléfono, carne, agua, etc. Y, al mismo tiempo, los sueldos, que son miserables y que no los aumentan porque la gente también está especulando con el dólar y con todo lo que ya sabemos que pasa”, reflexiona y concluye al respecto Ludovica Squirru.